ضمن البرنامج السنوي الذي ينظمه مستشفى السيف لزيارات الاستشاريين العالميين، أعلن مستشفى السيف عن زيارة استشاري الجراحات التجميلية الفرنسي د.ايريك بلو خلال الفترة من 9 الى 11 ديسمبر المقبل، حيث سيقوم د.إيريك بعلاج الحالات التي تعرض عليه وتقديم الاستشارات وإجراء الجراحات التجميلية للمرضى.

ورحب الرئيس التنفيذي لمستشفى السيف د.يوسف أبو ظهر بالدكتور بلو قائلا:

يسعدنا أن نكون أحد المستشفيات العالمية التي يزورها استشاري الجراحات التجميلية العالمي المعروف د.ايريك بلو ليضع خبراته ومؤهلاته في خدمة رواد المستشفى، وستكون زيارة الاستشاري بلو فرصة كبيرة ونادرة في الكويت يفضل الاستفادة منها قدر الامكان نظرا للسمعة العالمية التي يحظى بها في مجال الجراحات التجميلية والخبرة التي تزيد على عشرين عاما في عمليات شفط وحقن الدهون وشد البطن واليدين وتحليل الدهون بالليزر وإزالة الترهلات، وشد الجلد وتجديد شباب الوجه مع حمض الهيالورونيك وإزالة التجاعيد في الجبين وشد الوجه والعنق والذراعين والفخذين وتجميل الأرداف وتجميل الأنف وجراحة الجفن التجميلية وإزالة الأكياس الدهنية وإزالة الهالات السوداء، ومحو الخطوط الدقيقة وجراحات تجميل الصدر من تكبير وتصغير وإزالة ترهلاته وحقن البوتكس والفيلر والدهون.

وأكد د.أبو ظهر أن مستشفى السيف أجرى كل الاستعدادات اللازمة لإنجاح زيارة د.ايريك بلو واستقبال الحالات التي ستعرض عليه وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الزيارة وتقديم أفضل الخدمات لمرضى المستشفى.

وأضاف:«إننا في مستشفى السيف نحرص من خلال برنامج الاستشاريين العالميين على استقطاب الخبرات والكفاءات العالمية النادرة ونسعى حثيثا لإنجاح زياراتهم والاستفادة منها وذلك للتسهيل على المواطنين والمقيمين الذين يحتاجون الى استشاراتهم وتسهيل إمكانية التواصل معهم وبذلك نخفف عنهم عناء السفر للخارج بغرض العلاج وما يحمله من أعباء.

يذكر أن د.إيريك واحد من أشهر أطباء التجميل في العالم وهو عضو في العديد من الجمعيات الطبية المتخصصة في جراحات التجميل وقدم الكثير من الأبحاث والدراسات في عدد كبير من المؤتمرات الطبية المتخصصة كما يقوم بإلقاء المحاضرات والتدريب في دورات تعليمية في العديد من المستشفيات والجامعات بصفة مستمرة، كما انه عضو في جمعية «خبير-خبير» الدولية وله المعرفة والخبرات والأبحاث الحديثة بين الاستشاريين المتخصصين في الجراحة والطب التجميلي من خلال تنظيم المؤتمرات والدراسات العليا.