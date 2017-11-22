تفخر روائع جنيف للساعات والمجوهرات بتقديم كل ما هو مناسب ومنفرد من نوعه من تصاميم الماركة العالمية MARC ENZO والتي تتوافر حصريا لدى أفرع روائع جنيف وتخطو نحو أسلوب خاص منفرد لترسم مفهوما أكثر أناقة وروعة في عالم الموضة والازياء.

وتصاميم MARC ENZO فريدة اتسمت بجرأة الأفكار وجموح الخيال، تجسد الذوق الباريسي الرفيع حيث الأناقة، والإغواء، والإبداع، والمعرفة المصقولة بالمهارة، وتقدم MARC ENZO موديلات تحلق بين الكلاسيكية والشبابية لترضي جميع الأذواق وتتلاءم مع جميع الفئات العمرية وهي مزيج من رقة التفاصيل والتصاميم في صناعتها حيث تتألق في سماء الصناعة الباريسية المعروفة منذ القدم بأنها لا يشوبها شائبة لا من دقة الصنع ولا من التجدد المستمر في موديلاتها المستوحاة من نمط الحياة المرفهة والمرحة، بالإضافة إلى ألوانها المشرقة والمطعمة بالحجارة التي جعلت منها لوحة فنية تتميز برقي التصاميم الباريسية لتزين معصمك وهي صنعت خصوصا للنساء اللواتي يطلبن شيئا جديدا ومبتكرا يضيف إلى حياتهن لمسة سحرية من الأناقة والشياكة العصرية والفخامة والتي تم إبداعها من قبل المصممين العالميين الذين أتقنوا في صناعتها لتكتمل إطلالتك ولتكوني مميزة ومتألقة دائما مع تصاميمها الملهمة والتي تجمع بين اللونين الفضي والذهبي لترضي جميع الأذواق ولتناسب إطلالتك في المناسبات السعيدة والرسمية.

وتحرص روائع جنيف دائما على ان يكون لدينا أحدث وأرقى الإبداعات المتنوعة من المجموعة المختارة بدقة ماهرة من الساعات والقلائد والأقراط والسلاسل والخواتم والأساور والخرز، كل من الساعات والإكسسوارات من ماركة MARC ENZO يخلق نظرة أكثر جمالا في عالم الموضة والأزياء، فهدفنا الوحيد هو ان نقدم لك سيدتي الأنيقة كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الموضة والمجوهرات والساعات الباريسية الفاخرة، لتكوني دائما مع روائع جنيف متألقة ومحط أنظار الجميع من حيث اهتمامك وحرصك بأحدث خطوط الموضة.

ومن خلال ارتدائك ساعة MARC ENZO كوني على يقين وثقة تامة أنك ترتدين قطعة من التميز والرقي والفخامة في الصنع والشكل الخارجي اللافت للأنظار.

ومجموعة الساعات من MARC ENZO تحيد عن الاتجاهات المتكررة وتتجه نحو الأفكار والتصاميم الفريدة والحصرية، كما ان روائع جنيف الرائدة للساعات تلبي النداء وتختصر الأناقة في تبنيها لأرقى الماركات العالمية، وأبرزها MARC ENZO التي لم تلبث أن تبوأت مكانة بارزة في عالم الموضة بتصاميم لا تشوبها شائبة.

وساعات واكسسوارات MARC ENZO متطورة وخفيفة الوزن تتميز بروعة التصميم فهي عبارة عن مزيج رائع من العواطف والحيوية. ساعة تجسد الجاذبية والإغراء من خلال توليفة خبراتها في تصنيع الساعات واستخدامها للمواد والأحجام والألوان.

وتتوافر لدى أفرع روائع جنيف للساعات خاصة فرع البوليفارد 22215805 وفرع مجمع الراية 22215807.