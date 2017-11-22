يفتتح صباح اليوم الأربعاء معرض «2017 Outlet» السنوي الثاني الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على ارض المعارض الدولية بمشرف في صالة «8» بمشاركة حشد من الشركات، وتستمر عروضه حتى 29 الجاري.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة المعرض لدى شركة معرض الكويت الدولي مروة القناعي ان المعرض يتضمن عروضا تشمل تشكيلة واسعة من المنتجات ذات الماركات الشهيرة والتي تشمل العطور والأزياء والملابس الراقية النسائية والرجالية، والنظارات والساعات وأدوات ومستحضرات التجميل من الماركات العالمية المعروفة في محاولة منهم لتوفير أفضل العروض سعيا لاقتناص رضا عملائهم من رواد هذا المعرض ومريديه.

وكشفت القناعي عن المشاركة المميزة التي يحظى بها معرض «2017 Outlet» في دورته الحالية، حيث ازداد عدد الشركات المشاركة فيه وبلغ اكثر من 60 شركة، مما يؤكد الأهمية التي بات يمثلها هذا المعرض، ويأتي على رأس هذه الجهات المشاركة باقة مميزة تضم كلا من: شركة أولاد عبدالصمد القرشي، شركة أمل الكويت العالمية للبخور والعطور، أطياب المرشود، وأطياب الشيخ، دار الطيب، الفاتنة، الأسطورة، أجمل للعطور، شركة وهران التجارية، بيضون، والشايع للعطور، بيت المسك للعطور، شركة ميديكال ديفلوبمنت، الجسار للعطور، مجموعة تابي، عطورات أيار، عرب ليمتد قروب، سيدة الأطياب (انتصار)، الروقي للعطور، شركة لاين بيوتي، بازل للساعات، فارما زون، لادوفين، نستله، ومجموعة أخرى من الشركات.

وشددت على المكانة التي وصل إليها هذا المعرض من خلال تنافس المشاركين الذين جاؤوا جميعا ليستعرضوا بضائعهم فوق مساحة 7000 متر مربع بصالة 8، حيث أضحى هذا المعرض والذي يظهر حجم الشركات المشاركة فيه بمنتجاتها ذات الماركات العالمية الشهيرة، إضافة الى عدد الزوار عظم المكانة التي وصل إليها حتى بات نجاحه حديث المجتمع كأكبر حدث متخصص من نوعه في الكويت يلبي احتياجات ويخدم شريحة متخصصة من شرائح المجتمع الراغبة والمولعة باقتناء المنتجات والبضائع ذات الماركات العالمية وبأسعار تنافسية وتحت سقف واحد.

وأشارت الى ان المشاركة في هذا المعرض تعد فرصة لا تعوض لهذه الشركات للحصول على عملاء جدد وزيادة مبيعاتها فضلا عن بقاء بضائعها في المخازن لتبيعها بأسعار مخفضة مباشرة للجمهور الذي يتسابق بحماس لزيارة هذا المعرض لاغتنام مثل هذه العروض واقتناص الفرص لصالحهم.

وأوضحت القناعي ان حملة إعلانية وإعلامية ترويجية خاصة تواكب هذا المعرض في وسائل الإعلام المختلفة، وما على زبائننا سوى متابعة أخبار معارضنا على الموقع الإلكتروني لشركة معرض الكويت الدولي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واختتمت القناعي حديثها داعية جمهور المعرض من المهتمين الى الاستمتاع بتجربة التسوق والاستفادة من مثل هذه العروض المخفضة باغتنام فرصة زيارة معرض «2017 Outlet» خلال أوقات الزيارة الرسمي لمعرض الكويت الدولي، وذلك على فترتين صباحية من الساعة 10 صباحا الى 1:30 ظهرا، ومسائية من الساعة 5 عصرا الى 10 مساء وأيام الجمعة فترة مسائية فقط من الساعة 4 عصرا إلى 10:30 مساء.