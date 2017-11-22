قدم لولو هايبر ماركت، وهو متجر التجزئة الرائد في المنطقة، النكهات الإيطالية الغريبة لزبائنه وذلك بافتتاحه لمهرجان الطعام الإيطالي 2017 يوم 20 نوفمبر الجاري.

وافتتح المهرجان سفير إيطاليا لدى الكويت جوسيب سكوغناميجليو، بحضور الإدارة العليا للهايبر ماركت، وحشد متحمس من المتسوقين الذين تجمعوا في منفذ القرين.

وخلال الفترة الترويجية من 20 إلى 26 نوفمبر الجاري، تزخر جميع منافذ لولو في البلاد بأفضل المنتجات من إيطاليا، وهي دولة معروفة في جميع أنحاء العالم بالأطعمة اللذيذة والمأكولات المبتكرة، وتتوافر منتجات من الدرجة الأولى من أفضل العلامات التجارية الإيطالية، بما في ذلك ميدي وديسيكو ولا مول وفيورنتيني ورينا بأسعار خاصة خلال المهرجان.

وكجزء من المهرجان، تتوافر أيضا العديد من معروضات الصور المقصوصة لمختلف المعالم السياحية في إيطاليا في منافذ لولو مما يوفر محيطا جذابا وغنيا بالمعلومات للمتسوقين.

ويؤكد مهرجان الطعام الإيطالي الرائع مرة أخرى على مجموعة الهايبر ماركت الرائعة من المنتجات عالية الجودة التي تتوافر دائما بأسعار تنافسية، ويسلط الضوء أيضا على التزام العلامة التجارية المستمر بالتفاعل مع عملائها في كل نقطة اتصال للبيع بالتجزئة.