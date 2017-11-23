رعى البنك الأهلي الكويتي مؤخرا بطولة المعرفة لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في موسمها السادس، والتي أقيمت يوم الاثنين 20 نوفمبر في ستاد الهيئة العامة للرياضة في المنقف، والتي حضرها طلال خليفة الجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الجري القابضة، ود.ماجد الصالح، نائب رئيس قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وفوزي الثنيان، مدير عام شؤون مجلس الإدارة بالبنك الأهلي الكويتي، وعلي البغلي، مدير أول الاتصالات والعلاقات الخارجية بالبنك الأهلي الكويتي.

وقد شارك في هذه البطولة 24 فريقا رياضيا من مؤسسات تعليمية مختلفة من كافة أنحاء الكويت، وتنافست الفرق على الفوز وحجز مكان على منصة الفوز في مجموعة متنوعة من الألعاب الخاصة بهذه الفئة والتي تضمنت: رمي الجلة (الكرة الحديدية) والجري والقفز الطويل للفئات المختلفة من ذوي الإعاقة.

وفي نهاية البطولة، تم تكريم البنك الأهلي الكويتي لرعايته لهذه البطولة بالإضافة إلى تكريم الفائزين الذين استلموا الميداليات والدروع من طلال الجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة الجري القابضة.

ويلتزم البنك الأهلي الكويتي دوما بمسؤوليته الاجتماعية ويشارك بفعالية في دعم ورعاية العديد من المناسبات المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على تشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة على الاندماج في المجتمع والعيش بشكل طبيعي بين أفراده.