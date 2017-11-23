فرصة فريدة تمنحها شركة لونش للاستشارات الإدارية لقادة الأعمال في الكويت، تتمثل في ورشة عمل تحمل عنوان «قيادة فريق عمل ناجح»، يقدمها المستشار توم مكارثي يومي 17 و18 ديسمبر 2017.، ويعد مكارثي من أبرز وأفضل المدربين في مجال تطوير المهارات القيادية على مستوى العالم، والذي سيقدم، من خلال ورشة العمل، نموذج عملي حول كيفية بناء فرق عمل ناجحة.

وبهذه المناسبة قال م.خالد الزنكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لونش للاستشارات الإدارية: «لماذا يعاني الكثير من قادة الأعمال؟ ما التحديات التي تواجههم؟ ولماذا لا تحقق بعض الشركات والمنظمات أهدافها المرجوة؟ عادة ما يرجع الامر إلى القائد، وأحيانا كقائد تجد أن هناك أشخاصا ضمن فريق العمل ليس لديهم الحماس الكافي أو ليس لديهم الرغبة في التواصل مع بقية زملائهم ويفضلون العزلة والعمل الفردي».

وأضاف الزنكي قائلا: «أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة غالوب، وهي شركة تقدم الاستشارات الإدارية والموارد البشرية والبحوث الإحصائية، أن نموذج فريق العمل عادة ما يضم شخصين يتقنان مهارة التواصل مع زملائهما مقابل شخص واحد يفضل العزلة والعمل الفردي، وأن القائد عليه أن يتحلى بالذكاء العاطفي، ويعمل على بث روح الحماس والطاقة في نفوس من حوله، وكذلك التفاعل مع أعضاء الفريق بالشكل الكافي، نستعد كشركة لاستضافة توم مكارثي في الكويت لتقديم ورشة عمل هادفة سيقوم من خلالها بتعريف المشاركين بالمفهوم الحقيقي للقيادة الناجحة، الذي إن تم تطبيقه بالفعل سيصبح بإمكانهم تكوين وقيادة فريق عمل ناجح بكل المقاييس».

وكبرنامــج تدريـبــي وتطبيقي متكامل، ستركز ورشة العمل، التي تقام على مدى يومين، على ثلاثة مراحل، تشمل الشرح النظري، والتطبيق العملي من خلال النماذج والأمثلة، وتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للوصول بمفهوم القيادة إلى مستوى جديد كليا.

وقد جاء النموذج الناجح الذي يقدمه مكارثي، نتيجة التفاعل مع قادة الأعمال على مستوى العالم، وحرصه على التطوير الدائم والمستمر للمفاهيم والسائدة والأساليب المتداولة.



وتعد الورشة التفاعلية بمنزلة رحلة تعليمية وتدريبية تفيد التنفيذيين العاملين لدى الشركات العالمية الكبرى وفي الوقت نفسه أصحاب المشاريع الصغيرة الناشئة.

وبدوره قال توم مكارثي: «خلال المرحلة الأولى من ورشة العمل، سيتم ارشاد القادة التنفيذيين بشأن كيفية تحقيق النجاح وتطوير فرق عمل مثمرة، أما المرحلة الثانية، فسوف تركز على كيفية الحفاظ على سرعة تقدم الفرق الناجحة، وأخيرا ومن خلال المرحلة الثالثة، سأقدم للقادة مفهوم «العبث بالنجاح» الجديد كليا، والذي يحث على الابتكار المستمر والحفاظ على قمة مستويات الأداء.



سوف تسلط ورشة العمل الضوء أيضا على تطبيق استراتيجية عمل ناجحة تشجع المشاركين في تطبيقها على التجديد والابتكار، وتحديد الأولويات ووضع خطط تنفيذية قابلة للتطبيق تعزز مما تقدم الشركات من منتجات وخدمات».

وتضم ورشة العمل أيضا موضوعات مهمة من بينها إنشاء خطة قيادة، وإنشاء هوية فريق تتسم بالقوة والصلابة، وتغيير ثقافة إدارة فرق العمل لأخرى أفضل، وتطبيق القيم الأساسية، إلى جانب كيفية صياغة الأهداف وإتقان نظام التقييم، وكذلك توظيف وتطوير الإمكانيات المتوافرة ووضعها في المكان المناسب، وتوجيه الفريق أثناء مراحل البناء والتشكيل، والعمل على زيادة تماسك الفريق، وإتقان الذكاء العاطفي ومدى تأثيره على الفريق، بالإضافة إلى زيادة مشاركة أعضاء الفريق، وتنفيذ أجندة الاجتماعات الفعالـــة، واستخـــــدام استراتيجيات اتصال قوية، وكذلك تطبيق استراتيجيات التدريب الفعالة، وتوزيع المهام بشكل متزن، إلى جانب التركيز على أهمية مواكبة التغيرات، وزيادة الفعالية التنظيمية والفردية، وتنفيذ استراتيجية التوسع، والتركيز على الابتكار المستمر، وموضوعات أخرى متعددة.