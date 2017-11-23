في ظل التنافس الذي يسود مشهد عالم الأعمال اليوم، بات من المهم ترك انطباع أولي مميز، بما في ذلك اختيار مكان مناسب لعقد الاجتماعات والمؤتمرات وفعاليات التواصل، وهنا يأتي دور فندق سيمفوني ستايل الكويت باعتباره الوجهة الأمثل لإقامة فعاليات ناجحة بامتياز.

يوفر الفندق 18 غرفة اجتماع موزعة على خمسة أدوار والتي تقع في برج برستيج من الدور الـ 9 ولغاية الدور الـ 15 ويكملها قاعتي اجتماعات تنفيذية تقع في الدور الـ 16، وتمثل مراكز مثالية للأعمال بتجهيزاتها المتطورة والمصممة لتمكين الشركات والمؤسسات من عقد اجتماعات ومؤتمرات ناجحة وفعالة.

وتتميز الغرف بديكورات داخلية أنيقة وعملية في آن واحد تتمتع جميعها بضوء نهار طبيعي وإطلالة خلابة على مياه الخليج.



بالإضافة إلى أنظمة التكنولوجيا السمعية والبصرية المتطورة، وخدمة اتصال بشبكة إنترنت عالية السرعة وشاشات وأجهزة عرض مدمجة، وغيرها من التجهيزات التي تعزز مكانة سيمفوني ستايل الكويت كوجهة مثالية لاستضافة كافة اجتماعات العمل ومتطلباتها وتعد الاختيار الأمثل لعقد الدورات التدريبية والمؤتمرات والفعاليات ولقاءات الشركات.

ويرتقي الفندق بمرافق الاجتماعات إلى مستويات جديدة تتجسد في قاعتي إبريز وبريسم للاحتفالات الكبرى والتي تناسب احتضان كل الفعاليات الفاخرة للشركات من اجتماعات كبرى ومؤتمرات محلية وعالمية بالإضافة إلى مآدب العشاء وحفلات الشركات وأنشطتها المتعددة.



وتتميز هذه القاعات بأجوائها المريحة ومساحاتها الرحبة والتي يمكن تطويعها لتواكب متطلبات أي حفل أو مؤتمر.

وتتميز كلتا القاعتين الواقعتين في الطابق الثاني من الفندق بتصميم داخلي فريد وألوان ذات جاذبية وأناقة متفردة، حيث تتسع قاعة إبريز لـ 450 شخصا.



وتتربع بجوارها قاعة بريسم التي تتسع لـ 150 شخصا وتتميز قاعات الاحتفالات في فندق سيمفوني ستايل الكويت بامتدادها على نفس الدور الذي يقع فيه حوض السباحة الفخم مما يمكنكم من استضافة ضيوفكم حول حوض السباحة أو تقديم العشاء لهم في الهواء الطلق.

فمهما كانت فعاليتكم ستجدون فريق عمل الحفــلات والمؤتمــرات المختص وذي الخبرة في فندق سيمفوني ستايل الكويت على أتم الاستعداد لتلبية كافة متطلباتكم لعقد أنجح المؤتمرات والدورات التدريبية والاجتماعات.