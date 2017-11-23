في إطار سعيه الدائم لتوفير أفضل الخصومات لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية وحاملي البطاقات مسبقة الدفع الصادرة عن البنك التجاري، أعلن البنك التجاري الكويتي عن تقديم عرض حصري لعملائه من مركز «لينز آند دينز» للتغذية، يحصل بموجبه جميع عملاء الخدمات المصرفية الشخصية وحاملي البطاقات المسبقة الدفع على خصم بنسبة 15% على برامج الوجبات، علما بأن هذا العرض يسري حتى 31 ديسمبر 2017.

ويأتي هذا العرض ضمن سلسلة من العروض الخاصة والمميزة التي يقدمها البنك التجاري لمكافأة عملائه بالتعاون مع أفضل الشركات والمتاجر ومقدمي خدمات التغذية والرعاية الصحية وكذلك أماكن الترفيه والتسوق.



ويشمل هذا العرض الحصري، المقدم لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية وحاملي بطاقات التجاري مسبقة الدفع، على فتح الملف مجانا لدى مركز «لينز آند دينز» للتغذية، بالإضافة إلى الاستشارة الصحية وتحليل مكونات الجسم للأشخاص الراغبين في التحكم بوزنهم وتحسين صحتهم وأسلوب حياتهم، حيث يمكنهم زيارة احد مراكز «لينز آند دينز» الواقعة في السالمية، شارع سالم المبارك، مجمع البستان، والمركز الثاني في شرق «برج الحمراء التجاري».

والبنك التجاري الكويتي إذ يسعى دوما إلى تعزيز ريادته في سوق البطاقات المصرفية والائتمانية في الكويت من خلال مجموعة من المزايا الحصرية التي يوفرها لحاملي بطاقاته المصرفية والائتمانية وشرائح عملائه المختلفة، فإنه يدعو عملاءه الراغبين في إتباع أسلوب تغذية وحمية صحيحة إلى زيارة مركز «لينز آند دينز» للتغذية والاستفادة من هذا العرض الحصري.