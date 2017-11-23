يستعد فندق «مارينا الكويت» لاستقبال ضيوفه هذا الشتاء مع باقة مصممة خصيصا كي تناسب أذواقهم المختلفة، ويدعوهم لقضاء أوقات رائعة لا تنسى بصحبة عائلاتهم وأصدقائهم في هذا الطقس الرائع.

وتتضمن الباقة المتميزة لهذا الموسم، إقامة لليلة واحدة في إحدى غرف الفندق الواسعة، أو أجنحته الفخمة بأسعار خاصة تشمل بوفيه إفطار مجانيا يضم تشكيلة متنوعة وواسعة من الأطعمة الشهية عالية الجودة، والمنتقاة بعناية فائقة لإرضاء أذواق الجميع.

كما يشتمل هذا العرض أيضا على خصم بنسبة 20% على بوفيه الغداء وبوفيه العشاء، من إعداد أفضل الطهاة المحترفين في الفندق، والذين بذلوا أقصى جهودهم لتقديم إبداعاتهم في تحضير أطباق عالمية مميزة في مطعم Atlantis، ويعد هذا المطعم المكان المثالي لتناول الطعام بسبب اطلالته المذهلة على الأفق البحري الرائع، كما سيحظى ضيوفنا بدخول مجاني إلى كورال ريف الصحي، بأنشطته العديدة المتنوعة التي تضم منطقة مجهزة تماما لممارسة تمارين اللياقة البدنية، وحمام سباحة دافئا في الهواء الطلق، وملاعب داخلية لكرة السلة والاسكواش.



يفتح النادي أبوابه يوميا من السادسة صباحا حتى 10:30 ليلا بما يلائم جدول مواعيد الضيوف والوقت الأنسب لهم.

وفضلا عن مرافق الفندق الشاملة، يمكن لضيوفنا كسر روتينهم اليومي بزيارة مركز «مارينا مول»، الذي يعد واحدا من أفضل مراكز التسوق في الكويت، والقريب من الفندق، ويمكنهم أيضا زيارة «مارينا كريسنت» المكان الأمثل للترفيه العائلي في هذا الطقس الجميل.

يتيح فندق «مارينا الكويت» موقعا مثاليا لقضاء فصل الشتاء تحت الأضواء المتلألئة ونسائم الخليج العربي المنعشة، ويقدم هذه الباقة المتميزة للمواطنين والمقيمين ابتداء من 29 نوفمبر حتى 2 يناير باستثناء يوم 31 ديسمبر 2017.