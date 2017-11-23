الدوحة ـ قطر: أعلنت الخطوط الجوية القطرية امس عن تجديد شراكتها لثلاثة أعوام مع مدينة كيدزانيا الكويت الترفيهية للأطفال المعروفة بمزجها بين الترفيه والتعليم في أجواء متكاملة.

وتوفر مدينة كيدزانيا الكويت للأطفال مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية التفاعلية، وتمكن الأطفال من القيام بأدوار 78 وظيفة تحاكي الوظائف الواقعية، والانخراط في المئات من الأنشطة التفاعلية، حيث تم تصميم المدينة من أجل تمكين الأطفال من عيش تجربة مهنة حقيقية مثل ضابط الشرطة أو صاحب محل تجاري أو طبيب أو صحافي أو طيار أو مضيف طيران.

وقالت سلام الشوا، نائب أول الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات والإعلام في الخطوط الجوية القطرية: «يسعدنا تمديد اتفاقية الشراكة مع كيدزانيا الكويت، حيث لاقت هذه المدينة نجاحا ملحوظا خلال الخمسة أعوام الماضية.



وتشجع هذه المدينة التعليمية الأطفال على التطور بدمجها بين التعليم والترفيه بهدف تكوين جيل قيادي مستقبلا، ومن خلال مشاركة الخطوط الجوية القطرية بجناح خاص في كيدزانيا، يحظى الأطفال بالفرصة للقيام بالعديد من الأدوار لوظائف مميزة متاحة في قطاع الطيران والسفر».

وأضافت الشوا: «نتطلع دائما إلى إلهام مسافرينا وتمكينهم من الشعور بمتعة السفر معنا بنقلهم من شتى أنحاء العالم إلى الوجهات التي يودون الذهاب إليها، وبينما نحتفل بمرور 20 عاما على إطلاق عملياتنا هذا العام، نفتخر بالاستمرار في تقديم خدماتنا الحائزة عدة جوائز عالمية لجميع الركاب، ويسرنا إلهام الجيل القادم من الطيارين وأطقم الضيافة.



وتتيح مدينة كيدزانيا الكويت لنا الفرصة لمشاركة المعلومات حول قطاع الطيران وما يعنيه لنا سفر الأطفال على متن رحلاتنا».

وقال نائب الرئيس في قطاع الترفيه والتسلية في شركة «محمد حمود الشايع» فرناندو ميدورا: «يسعدنا تمديد اتفاقية الشراكة بين الخطوط الجوية القطرية وكيدزانيا الكويت لثلاثة أعوام، حيث سيمكننا ذلك من تعليم الأطفال العديد من الأمور حول قطاع الطيران بطريقة مميزة».

وأضاف ميدورا: «تعد شراكتنا مع الخطوط الجوية القطرية ناجحة بكل المقاييس خلال الخمسة أعوام الماضية، حيث ألهمت الأطفال وعلمتهم المزيد من الأمور حول قطاع الطيران، وجمعت العائلات معا لتشجيع أطفالهم على تحقيق أحلامهم.



وبفضل الخطوط الجوية القطرية، يمتلك الأطفال الآن الفرصة للتعلم من أفضل شركة طيران في العالم، ويمكنهم صقل مواهبهم وطموحاتهم ليصبحوا قادة في المستقبل».

ومنذ افتتاح كيدزانيا الكويت في يونيو 2012، رعت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة جائزة أفضل خطوط طيران في العالم، جميع انشطة الطيران في المدينة الترفيهية، بما في ذلك تزويدها بمكاتب تسجيل دخول تشبه المكاتب الموجودة في المطارات، ومجسم لإحدى طائرات القطرية من طراز بوينغ 777 لتعطي الأطفال والزوار فكرة شاملة حول عالم الطيران.

وسيحظى الأطفال من خلال جناح القطرية بالفرصة لتقمص دور الطيارين والتعرف على قمرة القيادة في الطائرة ولوحات التحكم وطريقة الإقلاع والهبوط باستخدام أحدث أجهزة المحاكاة، كما يمكنهم القيام بدور مضيفي الطيران وتقليد مهامهم مثل عرض تعليمات السلامة على متن الطائرة وتقديم الطعام والمشروبات للمسافرين.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية أيضا شراكتها مع كيدزانيا سنغافورة لتمنح الاطفال في شرق قارة آسيا تجربة تعلم وترفيه مميزة أيضا.

وأضافت الخطوط الجوية القطرية واحدة من أسرع شركات الطيران نموا في العالم، عددا من الوجهات الجديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية، بما في ذلك دبلن في جمهورية إيرلندا ونيس في فرنسا وبراغ في جمهورية التشيك وكييف في أوكرانيا.



وستطلق القطرية رحلاتها في الفترة القادمة إلى شيانغ ماي في تايلند وسانت بطرسبورغ في روسيا وكانبرا في أستراليا.

وتسير الناقلة الوطنية لدولة قطر أسطول حديث من الطائرات يضم أكثر من 200 طائرة تتجه إلى وجهات العمل والسياحة في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية.