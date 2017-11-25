وقع معهد كامز للتدريب الأهلي التابع لجمعية النجاة الخيرية ممثلا بالمدير العام عثمان الثويني اتفاقية تعاون مع المرصد الاوروبي لتعليم اللغة العربية بفرنسا ممثلا برئيس المرصد بشير العبيدي.

وقال الثويني: إن الاتفاقية تركزت على مجالات التدريب والتأهيل التخصصي، وتعليم اللغة العربية، وكذلك تنظيم المتلقيات الدولية الكبرى للنهوض بمجال اللغة العربية في العالم، واعداد وتسويق برامج تدريبية مشتركة.

وأكد الثويني أن برنامج «المتمم» لتأهيل معلمي العربية للناطقين بغيرها هو باكورة هذه الاتفاقية وأولى ثمار التعاون وسينفذ في الكويت في ديسمبر، ودعا الهيئات والمدارس الخاصة والحضانات التي لديها معلمون غير ناطقين بالعربية للمشاركة في البرنامج لما له من اهمية بالغة في تأهيل معلمي اللغة العربية.

وبين أن المعهد يعمل منذ سنوات في مجال نشر اللغة العربية والعناية بها، ويقوم بتعليمها للجاليات الوافدة داخل الكويت وللبعثات الديبلوماسية.

وختم الثويني تصريحه بالقول ان «كامز» يسعى إلى تقديم أعمال وبرامج تدريبية متميزة يخدم بها المجتمع الكويتي، وإلى إقامة الشراكات المفيدة مع الجهات المختلفة محليا ودوليا.