نظمت شركة البروتين الكويتية بالتعاون مع شركة «سي اس ام» الرائدة عالميا في قطاع صناعة المخبوزات والحلويات CSM Bakery Solutions، سيمنار في فندق «هوليدي ان السالمية» قدمه وأداره الشيف الألماني العالمي كليمنس باركهورن، تضمن شرحا تفصيليا عن إعداد أفخر أنواع المخبوزات والحلويات بمذاقات مختلفة ومتميزة ترضي جميع الأذواق، وذلك بحضور عدد كبير من أمهر الطهاة في الكويت، الذين استمتعوا بمتابعة تحضير وتذوق أنواع مبتكرة من المخبوزات المالحة والحلوة، بمكونات عالية الجودة والمتوافرة لدى شركة البروتين الكويتية حصريا.