إثر النجاح الذي لقيه الحدث في العام الماضي وردود الفعل الإيجابية من قبل المدرسين وأولياء الأمور، قام مركز سلطان برعاية اليوم الرياضي السنوي الذي نظمته مدرسة الخليج الانجليزية لطلابها عبر توزيع أكياس تحوي مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة الصحية على الطلبة.

وعقد اليوم الرياضي السنوي في حديقة السالمية وحضره ما يزيد على 500 شخص من أولياء الأمور والطلاب الذين شاركوا بحماس وساهموا بتحويله الى تظاهرة حقيقية تعكس الطريق الصحيح للحفاظ على صحة جيدة.

ولتعزيز الوعي حول أهمية الأكل الصحي، بدأ مركز سلطان حملة لتشجيع الأطفال على تناول الفواكه كبديل عن الوجبات الخفيفة غير المفيدة من خلال منحهم الفرصة لتذوق الفواكه عند زيارة أي فرع من فروع مركز سلطان، حيث تم تزيينها بطريقة جذابة ووضعت اللافتات لجذب انتباه الأطفال وتحفيزهم لتجربة الفواكه في الوقت الذين يتسوق فيه أولياء أمورهم.

وتعليقا على هذه المبادرة، قالت مديرة التسويق في «مركز سلطان» ليزا الغريب: «لقد تلقينا ردود فعل إيجابية جدا من الآباء والأمهات والعملاء على هذه المبادرة، ونحن نخطط لإطلاق حملات مشابهة في المستقبل القريب التي من شأنها أن تشجع على عادات الأكل الصحية».

ويحرص مركز سلطان على لعب دور فعال في المجتمع من خلال دعم المبادرات التي تهدف الى ترويج نمط الحياة الصحي.