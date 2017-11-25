نظمت الشركة التجارية العقارية حملة للتبرع بالدم في أحد عقاراتها وهو برج التجارية أحد أبرز المعالم في الكويت والذي يقع في شارع السور.

وتكللت حملة التبرع بالدم، والتي جاءت تحت عنوان «خذ وقتا من مشاغل الحياة، لإنقاذ حياة»، بالنجاح الباهر بمشاركة العديد من المستأجرين والزوار في برج التجارية وتبرعهم لدعم احتياجات بنك الدم المركزي.

من جهتها، صرحت مديرة إدارة التسويق والتأجير في الشركة روان عدنان بأن هذه الحملة يتم تنظيمها سنويا في العديد من عقارات الشركة التجارية العقارية تحت راية المساهمة والمشاركة في المسؤولية الاجتماعية «نحن نهتم» وفي ظل تطبيق وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات، بهدف تعزيز مبادئ التواصل والتراحم في المجتمع وتسليط الضوء على أهمية التبرع وسد احتياجات بنك الدم بما يسهم في إنقاذ حياة المرضى.

أقيمت هذه الحملة بمشاركة فعالة ورعاية من فندق سيمفوني ستايل الكويت، Joy Confections

وLounge Juice وMr. Muscle.

وختاما تقدمت الشركة التجارية العقارية بالشكر لجميع موظفيها ومستأجريها والزوار على مشاركتهم في هذه الحملة وتوفير الدعم اللازم لها.