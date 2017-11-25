تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس وبحضور مارتين مورو سفيرة كندا لدى الكويت وعدنان سعد نائب المدير العام لجريدة الكويت تايمز وحضور عدد كبير من مدرسات ومدرسي المدارس المشاركة في مسابقة الرسم تحت شعار «احتفالات كندا بمرور 150 عاما على إنشاء الاتحاد الفيدرالي الكندي»، تم افتتاح المعرض الخاص برسومات طلبة الكويت من جميع الفئات العمرية من المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، وبمشاركة 11.800 طالب وطالبة من 175 مدرسة شاركت بالمسابقة، حيث تعكس هذه المسابقة التوجه الرائد لهؤلاء الطلبة واهتمامهم بحضارات دول اخرى وعبروا بالرسم عن كندا التي تحتوي على العديد من الأماكن الرائعة الخلابة، وأيضا تميزوا باختيار حضارة كندا بثقافات شعبها المتعدد الجنسيات، حيث تزخر بالعديد من الثروات الطبيعية وانطلقوا برسوماتهم المعبرة على نشأة كندا في الأساس على تشجيع التنوع العرقي والتعددية الثقافية.

وفي كلمة ألقتها مارتين مورو اشارت خلالها باحتفالات كندا بالعيد 150 بالتشكيلة العرقية والثقافية واللغوية والتراث العريق وعبرت عن سعادتها بمشاركة جريدة الكويت تايمز في مسابقة الرسم، مشيدة بالمستوى الرائع للوحات الفائزة والمشاركة وبلجنة التحكيم في اختيار الفائزين من كل الفئات، واثنت بالشكر على جريدة الكويت تايمز وعلى جهود عدنان سعد الذي أشرف على المسابقة، وكذلك شرف اسماعيل الذي عمل التصاميم والأفلام التي لاقت إعجاب الحضور.

وأشار عدنان سعد الى ان فن الرسم كان ومازال رمزا على تحضر الأمم وإيمانا بالدور الذي يقوم به في تطوير الأفراد وتهذيب النفس البشرية، كما شكر وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بشخص وزيرها على موافقتهم الكريمة على إقامة المسابقة، كما شكر ايضا الشركات الراعية للمسابقة على دعمها في نشر رسالة الفن «الشركة الكويتية لاستكشافات البترولية، شركة إبلا لاستشارات الكومبيتر، الخطوط الكندية ولوفتهانزا، وإن سي لافالين (كنتز) وفندق الفورسيزونز».

من جهته، اعرب مدير عام الفندق ديديه جاردان عن سعادته بالمشاركة في هذه المسابقة مع انطلاقة احتفالات كندا وأن ادارة الفندق سعيدة بانتمائها في دعم الجيل الصاعد من الفنانين القادمون.

بدوره، اشار د.ديفيد ماكهاردي رئيس كلية الجونكوين الى دهشته لهذا العمل المبدع من طلبة الكويت وأن مهمة لجنة التحكيم كانت صعبة للغاية، وتم توزيع الشهادات والجوائز على جميع الفئات من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ومارتين مورو وعدنان سعد ولجنة التحكيم التي ترأسها عبدالكريم العنزي، أميرة أشكناني، جانيت جانسون، إزفتلانا آرندت، اسعد بوناشي، إضافة الى المشاركين من رعاة المسابقة والذين كرموا من قبل سعادة الوزير وسفير كندا وعدنان سعد، كما تم تكريم د.محمد الفارس ومارتين مورو من قبل عدنان سعد، وبدورها كرمت السفيرة الكندية «الكويت تايمز» بشخص عدنان سعد وشريف إسماعيل.