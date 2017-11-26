«الساير الطبية» تمثّل أكثر من 53 علامة تجارية عالمية في الكويت

من منطلق التزامها التام بأحدث المعايير العالمية في نظم إدارة الجودة، حازت شركة الساير الطبية، احدى شركات مجموعة الساير القابضة، بنجاح على شهادة آيزو 9001: 2015 من بيرو فيريتاس القابضة للشهادات اس ايه اس - فرع المملكة المتحدة، حيث تتوافق هذه الشهادة مع متطلبات معايير نظام الإدارة ضمن إطار استيراد وبيع الأدوية والمعدات الطبية ومنتجات العناية الصحية.

وقد قام الرئيس التنفيذي في بيرو فيريتاس الكويت السيد خالد حمد، ومدير الشهادات شريفاس مولاي بتسليم شهادة الاعتماد لفيصل بدر الساير رئيس مجلس ادارة مجموعة الساير القابضة، بحضور كل من بدر مساعد الساير مدير أعمال مجموعة الساير القابضة وبينجت سكهولتز رئيس العمليات التنفيذي مجموعة الساير القابضة، ود.حسام عفيفي مدير عام شركة الساير الطبية.

آيزو 9001 هي معايير تحدد متطلبات نظام إدارة الجودة لمساعدة الشركات والمؤسسات لتصبح أكثر كفاءة ولنيل رضا العملاء، وقد احتلت النسخة الجديدة من المعايير، آيزو 9001: 2015 محل النسخة السابقة (آيزو 9001: 2008).

وبهذه المناسبة علق د.حسام عفيفي، مدير عام شركة الساير الطبية، قائلا: إن هدفنا هو الاستمرار بالتفوق والتوسع في تقديم خدماتنا، والتزامنا بتقدم كل ما هو جديد وفريد في المجال الطبي، وسوق تكنولوجيا الرعاية الصحية لنصبح الوجهة المثالية لجميع مرافق الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات الطبية بالكويت.

إن إنجازات شهادة آيزو للمعايير الدولية تنعكس في عمليات شركة الساير الطبية وهذا الأمر ينعكس بدوره على الالتزام بتحقيق معايير عالية في جميع جوانب أعمال الشركة (جودة المنتجات والخدمات المقدمة ورضا العملاء).

وأضاف د.عفيفي: هذه الشهادة تعكس التزام شركة الساير بمعايير الجودة العالمية في إدارة الأعمال الطبية كوننا الشريك المثالي لكبرى الشركات الطبية العالمية، إن خلف هذا الإنجاز فريق عمل متفان ومحترف في مجال المبيعات، والتسويق والخدمات المركزية، وخدمة ما بعد البيع الذين يتعاملون مع خدمات ورضا العملاء باعتبارها على رأس أولوياتهم تماشيا مع فلسفة مجموعة الساير القابضة.

إن شركة الساير الطبية تملك رؤية واضحة ليكون لها دور بارز ولتساهم في تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في الكويت والمنطقة، ولتصبح الوجهة المفضلة لمزودي خدمات الرعاية الصحية.