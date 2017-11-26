توسعت «تيسو» في شبكة تجارتها بالتجزئة من خلال متجرها الجديد الكائن بالقرب من الأماكن الفاخرة في مدينة العاصمة في 167 شارع فيا ديل كورسو في قصر بونكومباني أوتوبوني التاريخي الذي يعود لعام 1731.

فالأماكن الجديدة تخلق مفهوما للجيل الجديد يصطحب العميل في طريق مثير من تقاليد تيسو المتعلقة بالابتكار منذ عام 1853.

إن المساحة البالغة 140 مترا مربعا والمقسمة على دورين لتوفر أسطح عرض فسيحة لتوسع دائرة الاختيار فيما بين الخطوط الرياضية والكلاسيكية والأنثوية والتكنولوجية للعلامة التجارية لتفي بالطلبات المتزايدة من جانب العملاء.

وفي الطابق الأرضي يتزاوج عرض المجموعات الجديدة مع التصميم الحديث مكملا طريقه ليترك مساحة لبيئة أكثر كلاسيكية، حيث يقوم برحلة إلى الماضي لإعادة اكتشاف أصول العلامة التجارية الممثلة في مجموعات تيسو التي تحمل اسم Heritage.

أما النوافذ الكبيرة المقوسة التي تطل على شارع فيا ديل كورسو وفيا ديلا فيت فتتيح للمارة التمتع بروعة مختلف المجموعات، حيث انها تضم مجموعة Tissot Ballade الجديدة المزودة بحركة Powermatic 80 ثورية تتميز بحلزون من السيليكون، إضافة إلى مجموعة Tissot Everytime والتي تأتي كأعظم تعبير عن ديموقراطية العلامة التجارية من خلال حركة Swissmatic الجديدة الخاصة بها ومجموعة Tissot Chrono XL والتي تعد ساعة جديدة ومتمدنة وعصرية في الوقت ذاته.

خدمة العملاء

وتعتني تيسو بعملائها ليس فقط من خلال مرافقتهم في اختيار المنتجات الخاصة بهم، ولكن أيضا من خلال تقديم خدمة مميزة لما بعد البيع. ففي الطابق الأول من المتجر من الممكن الاستعانة بخدمة العملاء الحصرية، من خلال محطة صانع الساعات، والتي يمكن من خلالها ضمان أعلى درجات الجودة في أعمال الصيانة نتيجة لبراعة الصناعات اليدوية ذات التقاليد السويسرية، كما أن المكان مجهز بردهة كبيرة ومريحة لكبار الزوار مخصصة للأحداث والتجهيزات الخاصة.

الاعتناء بالتفاصيل

كما يعتني سادة صناعة الساعات في مقارهم في لو لوكال بالتفاصيل في كل ساعة على حدة، يظهر الاهتمام ذاته في استعراض متجر تيسو الجديد، كما في خزانة العرض التقليدية التي تستأنف تصميم ساعة T -Touch Expert Solar.

وجاء هذا المتجر الجديد الكائن في روما ليثري متجر تيسو البانورامي الكبير المخصص للبيع

بالتجزئة والذين يضم حاليا 358 متجرا مقسما إلى 70 شركة و288 امتيازا وينتشر في ربوع 39 دولة حول العالم.