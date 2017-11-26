بمناسبة اليوم العالمي للسكري الذي يصادف يوم 14 نوفمبر من كل عام، أطلقت صيدليات المطوع حملة توعوية عن مرض السكري لعملائها في جميع أفرع صيدلياتها في جميع محافظات الكويت طوال شهر نوفمبر، تقوم من خلالها بإجراء فحص السكري لهم مجانا بهدف التأكد من سلامتهم وتقديم النصائح إلى سبل الوقاية والعادات الغذائية السليمة لحياة صحية.

وتهدف صيدليات المطوع من خلال هذه الحملة إلى توعية عملائها بالمشاكل الصحية التي ترافق المصابين بمرض السكري، وقدمت لهم نصائح ومعلومات طبية عن أعراض المرض، والعادات الغذائية السليمة، وكيفية الوقاية من الإصابة بالقدم السكرية والتعامل معها، وسبل الوقاية التي يجب اتباعها لعيش حياة صحية.

وتضمنــت الحمـلــة تقديم جهاز فحص السكر «OneTouch Verio» للزبائن مجانا من شركة «جونسون آند جونسون» مجانا مقابل أجهزتهم القديمة وقسيمة شراء بقيمة 5 دنانير عند شراء جهاز فحص السكر من أي فرع تابع لصيدليات المطوع المنتشرة في جميع محافظات الكويت.

بالإضافة إلى ذلك، قامت صيدليات المطوع بإقامة فعالية توعوية لموظفي شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية بحضور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، فيصل المطوع، في مقرات الشركة في منطقة شرق والشويخ ومخازن ومستودعات الشركة، وإجراء فحص السكري لهم وتوزيع أجهرة فحص السكر مجانا لمرضى السكري بهدف التأكد من سلامتهم.

امتدت الفعالية على مدار 3 أيام هي 19-20-21 من شهر نوفمبر، تعرف من خلالها موظفو الشركة على أهم النصائح الطبية التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بالسكري وذلك من قبل صيادلة متخصصين، وللتأكد من سلامة الموظفين تم إجراء فحص السكري والضغط مجانا لما يقارب 1000 موظف، كما وزعت عليهم نشرات توعوية لتثقيفهم بأهمية التشخيص المبكر لتجنب المرض ومضاعفاته.

ومن فعاليات الحملة شاركت صيدليات المطوع في المعرض الصحي التوعوي الذي أقيم في قاعة سلوى الصباح والذي نظمته مدرسة روض الصالحين (ثنائية اللغة) بالتعاون مع المركز الإعلامي بوزارة الصحة برعاية وزير الصحة الذي يهدف إلى غرس المفاهيم الصحية والسليمة عن طرق الوقاية من أمراض سوء التغذية والسمنة والسكري الموجه لأولياء الأمور وطلاب وطالبات المرحلة الثانوية وأطفال مرحلة الروضة والجمهور، حيث تفاعلت صيدليات المطوع مع الحضور بتقديم النصائح الصحية وعمل فحوصات مجانية للسكر والضغط وتقديم الاستشارات اللازمة والرد على جميع الاستفسارات.

كما وشاركت صيدليات المطوع بيوم صحي توعوي في حضانة عالم جاك وجيل ثنائية اللغة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت بتوفير إرشادات صحية إلى سبل الوقاية من مرض السكر، وأساليب التغذية الصحية للطلبة وأولياء الأمور بالإضافة إلى تقديم نصائح متخصصة بحالات الأطفال المتعلقة بفرط الحركة، والتأخر التطوعي، ومتلازمة داون، والتوحد.

ومواصلة لمسؤوليتهم الاجتماعية وحرصا منهم لوصول الحملة إلى أكبر عدد من العملاء، نشرت صيدليات المطوع النصائح الأساسية والتوعوية لمرضى السكرى التي يحتاجها الأفراد في حساباتهم على قنوات التواصل الاجتماعي، عبر الإنستغرام

@almutawapharmacies، والفيســـبــوك almutawa pharmacies/.

وجدير بالذكر أن قسم خدمة العملاء في صيدليات المطوع مكون من صيادلة متخصصين جاهزين للإجابة على أي استفسارات عن علاج أو دواء.

والسكري هو مرض مزمن، يؤثر في قدرة جسم الإنسان على استخدام الطاقة الموجودة في الطعام.