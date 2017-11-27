البسام: البنك يسعى لتحفيز الشباب على الاتجاه نحو الأنشطة التي تحفزهم على أنماط سلوكية إيجابية

في إطار دعمه المستمر للشباب الكويتي شارك بنك بوبيان للعام الثاني على التوالي في معرض «جرب المغامرة» EXPERINCE ADVENTURE الذي اقيم الاسبوع الماضي بمشاركة اكثر من 10 شركات من مقدمي خدمات رحلات المغامرة في الكويت والمنطقة.

ويعد هذا المعرض الوحيد في الكويت الذي يجمع بين مقدمي خدمات قطاع الرحلات الخارجية والمهنيين العاملين في مجال المغامرات تحت سقف واحد بهدف منح المغامرين من الشباب الكويتي فرصا مختلفة لاكتشاف العالم من منظور آخر.

جناح مميز لبنك بوبيان

وشارك بوبيان بجناح مميز تم من خلاله عرض كافة انشطة عام 2018 الخاص برحلات المغامرة التي ينوي البنك إطلاقها لعملائه من الشباب سواء داخل الكويت او في الخارج، كما اتاح البنك لزوار جناحه لقاء الرحالة زيد الرفاعي من الكويت والرحالة راهة محرق من السعودية والرحالة الشيخ محمد آل ثاني من قطر والرحالة سعيد المعماري من الإمارات.

وتأتي مشاركة بوبيان في هذا المعرض ضمن انشطته في إطار برنامجه المميز لرحلات ومغامرات الشباب في الكويت الذي يحمل شعار«Boubyan adventures»، لتكون مظلة الفعاليات والأنشطة التي ينظمها للشباب سواء داخل أو خارج الكويت.

وقال مدير اول الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك قتيبة البسام: ان رسالة «بوبيان» التي يسعى من خلالها دائما، هي تحفيز الشباب على الاتجاه نحو الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تحفيزهم على أنماط سلوكية إيجابية تفيدهم اولا وتفيد المجتمع ايضا.

واضاف: «نظم البنك على مدار عامين العديد من الفعاليات ذات العلاقة بالمغامرة في سريلانكا وسلطنة عمان (جبل شمس) الى جانب قمة افرست والصبية في الكويت».

واوضح البسام ان العام المقبل سيشهد إطلاق تحدي الصبية في نسخته الثانية بالتعاون مع شركة نوماد للرحلات وهو تحد يهدف الى استكشاف الكويت من منظور المغامرات والتحدي الى جانب اطلاق رحلة الصعود الى منطقة افرست (5500 متر عن سطح البحر).