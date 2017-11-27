أعلنت شركة فيجور ايفنتس إقامة المعرض والمؤتمر الأول لإنترنت الأشياء في الكويت والذي يدعمه ويرعاه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وبرعاية أوريدو بيزنس، ويقام بالتعاون مع IoT Asia، ويقام المؤتمر في الفترة من 19-21 ديسمبر المقبل في قاعة بدرية بفندق الجميرا بالكويت.

ويهدف المؤتمر إلى عرض وتقديم آخر التطورات في عالم التكنولوجيا والطرق والوسائل التي من شأنها استخدام وتطبيق إنترنت الأشياء في أتمتة المنازل والمدن (المنازل الذكية والمدن الذكية) كما ويقدم موضوعات مثل الإنترنت الصناعي والحكومات الذكية وتطبيقات الهواتف الذكية وموضوعات أخرى.

ويعد المعرض والمؤتمر الأول لإنترنت الأشياء منصة الانطلاق لاحتمالات واسعة في ثورة الـ IoT، ويعتبر هذا المؤتمر في نسخته الأولى محطة تحول في صناعة الـ IoT، حيث يرصد التحديات والفرص الممكنة في هذه الصناعة.

ويتحدث في المؤتمر أكثر من 13 متحدثا وخبيرا في هذا المجال عن أهم الموضوعات التي تتناولها صناعة الـ IoT، كما ويقدم المؤتمر خطوات وتطبيقات واعدة في هذا المجال محليا وعالميا.

ويشارك في المؤتمر الشركات الكبرى المتخصصة هذا المجال من جميع القطاعات في الكويت، ويشارك أيضا القطاع الحكومي، حيث يقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدعوة جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، كما تمثل شركة «اوريدو» الراعي للمؤتمر قطاع الاتصالات في المؤتمر.

وتشارك الكثير من الشركات مثل «اوريدو» و«كواليتي نت» و«فاست تيلكو» و«بهمن» و«أوراكل» وتعرض كل منها الحلول والخدمات المتعلقة بـ «إنترنت الأشياء» والرؤى المستقبلية نحو نقلة نوعية لهذه الصناعة في يومي المعرض.

وينظم المعرض والمؤتمر شركة «فيجور انتربرايز» وشركة «الجاز افنتس» بالتعاون مع IoT Asia، وبدعم من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والجمعية الدولية للإعلان.