قام فندق هوليداي إن الكويت السالمية بزيارة للقائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية في الكويت ماهر خير، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال لبنان متمثلا بمدير إدارة المبيعات والتسويق طارق حنين، ومدير إدارة مبيعات الحفلات والمؤتمرات شربل أبي نادر، ومدير مكاتب الاستقبال ميشال الهبر ومدير الموارد البشرية يوسف رياشي.

وقد استقبل ماهر خير طاقم إدارة الفندق في مكتبه الواقع في مبنى السفارة اللبنانية، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين السفارة والفندق على صعيد استضافة المناسبات الاجتماعية والرسمية.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي انعكاسا لسياسة مجموعة فنادق إنتركونتيننتال العالمية التي تحرص على المشاركة في كافة الفعاليات والمناسبات الاجتماعية.