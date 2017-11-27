كشف فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت، عن إطلاق عرضه المتميز لهذا الشهر الذي يوفر تجربة إقامة رائعة مع فطور لشخصين في مطعم غاردن كافيه الحائز العديد من الجوائز المرموقة، إضافة إلى خصم 50% على وجبتي الغداء والعشاء في وجهة الطعام النابضة بالحياة على مدار اليوم، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بكرم الضيافة الأصيل وتذوق أشهى وأفخر المأكولات.

ويقدم مطعم غاردن كافيه، الواقع في قلب الفندق والمطل على حديقة الفندق ذات المناظر الخلابة، أطباقا عالمية ومحلية شهية، كما يوفر المطعم لضيوفه وجبة إفطار ذات طابع متعدد الثقافات وبوفيه غداء وعشاء فاخرا يمكن تناولها داخل صالة المطعم، حيث يتميز «غاردن كافيه» بوجود مطبخ مفتوح ومنصات الطهي الحية الفريدة، كما تتيح الشرفة الفسيحة في الهواء الطلق للضيوف الاستمتاع بالتصميم الخارجي الساحر للمطعم.

ويدعو المنتجع ضيوفه لاختبار تجربة إقامة تغمرهم بمشاعر الدفء والألفة التي تحاكي أجواء المنزل والعائلة، فيما تستكمل خدمات الإقامة المختلفة التي يقدمها الفندق تألق هذه التجربة، بالإضافة إلى مظاهر كرم الضيافة العربية الأصيلة وطيف واسع من وسائل الراحة الفاخرة التي تحقق أعلى المعايير وتفوق توقعات الضيوف لتضمن بذلك التنعم بخصوصية وروعة كل لحظة.