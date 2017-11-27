أعلنت «سيفكو»، الشركة الرائدة في الأسواق المركزية بالكويت، عن حصولها على جائزة الشركة الملهمة، وحصول الرئيس التنفيذي على جائزة القائد الملهم للتميز في قطاع الأعمال وجودة المنتجات والخدمة ونظام الإدارة والابتكار والإبداع والمسؤولية المجتمعية للشركات.

جدير بالذكر أن منظمة الاتحاد العالمي للشركات تأسست عام 2004، وهي منظمة دولية رائدة تتألف من أكثر من 3000 عضو، وتعزز المنظمة تطوير الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، والشبكات التجارية والمسؤولية المجتمعية للشركات على الصعيد العالمي.

وتم الإعلان عن هذا الاستحقاق العالمي خلال حفل أقيم في دبي، حيث قامت منظمة الاتحاد العالمي للشركات بتسليم الجائزتين للرئيس التنفيذي لـ«سيفكو» نور فيصل القطامي، بحضور نخبة من ممثلي الشركات ورجال الأعمال والسفراء.

وأشادت الرئيس التنفيذي لـ«سيفكو» نور القطامي بالجهود المبذولة من فريق عمل الشركة للحصول على هذه الجوائز، وهو ما يعكس منهجية الشركة الراسخة لتحسين الجودة في مجالات عملياتها ومنتجاتها، والتزامها بالتطوير المستمر لتواكب التطورات العالمية للجودة، وذلك بالتماشي مع خطط التوسع داخل الكويت وخارجها، حيث إننا نعمل جاهدين لنصبح السوق المركزي الأكبر والأضخم الرائد في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط من خلال توفير خدمة استثنائية لعملائنا وتوفير تشكيلة كبيرة متنوعة من المنتجات عالية الجودة، الأمر الذي يجعل الابتكار والإبداع مهمتنا الأساسية.

وأضافت القطامي: «نتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد العالمي للشركات على تكريمنا بهاتين الجائزتين، ما سيشكل دافعا جديدا لنا لمواصلة مسيرة نجاحنا من خلال الابتكار والتميز في أعمالنا».