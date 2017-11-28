بالتعاون مع سفارة جمهورية لبنان في الكويت، يستضيف مركز سلطان «مهرجان المنتجات اللبنانية» في فرعه في البوليفارد مول انطلاقا من 23 نوفمبر حتى 2 ديسمبر من العام الحالي والذي يهدف إلى تسليط الضوء وعرض المجموعة الواسعة من المنتجات اللبنانية المتواجدة في جميع فروع مركز سلطان.

هذا، وقد تم افتتاح المهرجان الذي سيستمر على مدار 10 أيام بحضور ورعاية رئيس البعثة الديبلوماسية اللبنانية لدى الكويت السفير ماهر خير، بالاضافة الى مكرم ملاعب - مدير العمليات التجارية، ومدير العمليات عاطف حلبي، بالإضافة الى ممثلين عن فريق إدارة مركز سلطان وحضور من المجتمع الكويتي.

عقب الافتتاح، قام الحضور بجولة في فرع مركز سلطان يرافقهم ممثلون عن الإدارة حيث قام ملاعب بعرض المجموعة الواسعة من المنتجات اللبنانية المتاحة داخل مركز سلطان والتي يمكن تجربتها عبر محطات التذوق المنتشرة داخل الفرع.

كما يستطيع العملاء الذين يقصدون فرع مركز سلطان في البوليفارد خلال فترة المهرجان تذوق وشراء تشكيلة كبيرة من المنتجات اللبنانية الأصيلة التي تجسد الروح الحقيقية للمطبخ اللبناني، بما في ذلك مجموعة وفيرة من الفواكه والخضراوات الطازجة. هذا، وقد أبدى الحضور إعجابهم بالعينات التي تذوقوها وبالجودة العالية والطعم الرائع التي تتمتع بها.

خلال الكلمة التي ألقاها، أعرب ملاعب عن فخر مركز سلطان بالمجموعة الكبيرة والمتنوعة من المنتجات اللبنانية كالخضار والفواكه التي يوفرها في كل أفرعه وتلاقي استحسان العملاء على اختلاف أصولهم وأذواقهم.

وأضاف أن مركز سلطان سيعمل على تعزيز مكانة المطبخ اللبناني الذي يتمتع بشعبية واسعة ليس فقط على مستوى الدول العربية وإنما أيضا على مستوى العالم.