حقق البنك التجاري حضورا فاعلا في الملتقى التوعوي الترفيهي الثاني الذي نظمته محافظة الأحمدي برعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، وذلك بدعمه للملتقى الذي شاركت فيه 25 جهة رسمية وأهلية وتطوعية.

ويأتي هذا الدعم من قبل البنك التجاري في إطار الترتيبات التي اتخذها التجاري في وقت سابق لدعم الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تنظمها منظمات المجتمع المدني ومحافظات الكويت ومنها محافظة الأحمدي لخدمة قاطني المحافظات المختلفة وكذلك أفراد المجتمع بشكل عام.

في هذا السياق، أشارت مساعدة مدير عام ـ إدارة الإعلان والعلاقات العامة في البنك التجاري ـ أماني الورع الى أن رعاية البنك لهذا الملتقى الثاني جاءت استمرارا للتعاون بين البنك ومحافظة الأحمدي بهدف إثراء التواصل والتعاون بين البنك ومؤسسات المجتمع المدني ولدعم الفعاليات التوعوية الهامة التي تنظمها محافظة الأحمدي خاصة عندما ترتبط تلك الفعاليات بالصحة والسلامة البيئية والتراث والترفيه بما يؤكد جهود البنك الدائمة لترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية الشاملة كونه جزءا من نسيج المجتمع الذي يعمل فيه.

وفي ختام فعاليات الملتقى تقدمت محافظة الأحمدي ـ ممثلة بمحافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد ـ بالشكر من إدارة البنك التجاري على دعمه وتواصله مع المحافظة ورعايته للأنشطة والفعاليات المختلفة التي تنظمها المحافظة خاصة تلك المرتبطة بالمشروع التنموي بعيد المدى لمحافظة الأحمدي «محافظتي أجمل»، مشيدا باهتمام البنك بشتى الأنشطة التي من شأنها الإسهام في تنمية المجتمع من خلال مساهمته في مجال المسؤولية المجتمعية التي تطال جميع القطاعات التعليمية والثقافية والتوعوية والصحية والتنموية وغيرها، وذلك بهدف تحقيق الأثر الإيجابي الذي يلمسه المواطن الكويتي.