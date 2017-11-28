يمتاز المطبخ التركي بإرثه العريق ويتسم بمجموعة واسعة من الخصائص الموروثة من العادات والإمبراطوريات القديمة، الأمر الذي ساهم بإثراء أصنافه ومذاقاته التي تقدم أطباقا فريدة من نوعها تزخر بنكهات متنوعة.

ويقدم فندق سيمفوني ستايل الكويت لضيوفه فرصة التعرف على هذا الموروث الغني والاستمتاع بالمأكولات التركية الشهية والضيافة الأصيلة مع اختياره لهذا المطبخ العريق مع إطلاقه لـ «مذاقات من تركيا» ليكون الإضافة الأحدث واختياركم الأمثل في عطلة نهاية الأسبوع وفي كل يوم جمعة.

وقد كان فندق سيمفوني ستايل الفاخر والتابع لمجموعة فنادق كورفس العالمية في الكويت، قد أطلق مفهومه الجديد والمبتكر «مذاقات من تركيا» يوم الجمعة في 24 نوفمبر 2017، وذلك خلال حفل اجتماعي وترفيهي مميز في فترة ما بعد الظهيرة قدم فيه أطايب الطعام واستضاف عددا من كبار الشخصيات، بما فيهم ممثلو السفارة التركية ونخبة من أعضاء وسائل الإعلام البارزة بصحبة عائلاتهم.

هذا، وقد حرص سيمفوني ستايل الكويت على تدليل حواس ضيوفه، وتقديم تجربة لا تنسى تعبق بالأجواء التركية التقليدية ضمن خيمة كبيرة في الهواء الطلق في الفندق بجوار منطقة حوض السباحة وبدأت التجربة الرائعة حال وصول المدعوين إلى الخيمة واستمرت طوال فترة ما بعد الظهيرة، لتصحب الضيوف في رحلة تركية الطابع تزخر بأطيب المأكولات التركية الأصيلة والنكهات العريقة، على وقع أعذب الأنغام التركية التقليدية الحية التي منحت الضيوف تجربة متكاملة تعبق بنسمات تركيا الجميلة بينما يتلذذون بمذاق أشهى الأطباق.

وتشمل قائمة الطعام التركية الشهية مجموعة متنوعة من أصناف الكباب الشهير مثل الكفتة والدونار، وباقة من الأطباق الساخنة والباردة الشهية إلى جانب سمك السي باس والدجاج المغطس بالملح والمشوي بالفرن وبالتأكيد خبز السيميت التركي اللذيذ وأطايب الحلويات التركية ذائعة الصيت، علاوة على البقلاوة والمثلجات والشاي التركي والعيران المنعش.

كما يتيح الفندق لضيوفه فرصة الاستمتاع بأصناف الشيشة ليقدم تجربة طعام متكاملة.

ولم ينس سيمفوني ستايل الكويت ضيوفه من الأحبة الصغار، حيث يقدم لهم منطقة خاصة بالألعاب مع باقة من النشاطات المسلية ليكون بذلك وجهة مثالية تحظى بإعجاب جميع أفراد العائلة.

ويمكنكم التمتع أيضا بـ «مذاقات من تركيا» كل يوم جمعة من الساعة 1 ظهرا ولغاية الساعة 5 عصرا.