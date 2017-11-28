أعلن مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية الأفريقية منح المنتدى الافريقي لتعليم النساء (FAWE) جائزة عبدالرحمن السميط للتنمية الافريقية عن عام 2017 في مجال التعليم.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، رئيس مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية الافريقية، الشيخ صباح الخالد ان الجائزة منحت لهذه المؤسسة المعنية بالتعليم تقديرا لجهودها الكبيرة واسهاماتها الرائدة وعطائها المتميز في مجال التعليم في القارة الأفريقية.

وأضاف أن مجلس الأمناء اختار الحائز الجائزة - هذا العام عن مجال التعليم - بناء على توصية لجنة الاختيار والتي تضم عددا من الخبراء العالميين المعنيين بمجال الجائزة والذين تم اختيارهم بدقة كبيرة وعناية بالغة من مجلس الأمناء.

وذكر أن الجائزة تمثل احدى المبادرات الانسانية الرائدة لصاحب السمو الأمير رئيس مجلس ادارة المؤسسة وهي مبادرة أعلنها سموه في «القمة الافريقية ـ العربية الثالثة» التي استضافتها الكويت في نوفمبر 2013 وتضمنت تخصيص جائزة مالية سنوية للأبحاث أو المشاريع أو المبادرات التنموية في أفريقيا بقيمة مليون دولار أميركي باسم المرحوم باذن الله تعالى د.عبدالرحمن السميط، تمنحها الكويت للأفراد أو المؤسسات سنويا في واحد من المجالات الثلاثة (الأمن الغذائي، والصحة، والتعليم).

وعن منح المنتدى الافريقي لتعليم النساء (FAWE) ومقره العاصمة الكينية نيروبي الجائزة، قال الشيخ صباح الخالد ان ذلك جاء نتيجة نشاطاته التي تشمل عموم القارة الافريقية وتشكيله شبكة تضم 33 دولة افريقية تهدف الى تعزيز فرص التعليم للنساء، مبينا أن المنتدى يمثل نموذجا فريدا لأطر التعاون بين النخبة السياسية والاجتماعية والعلمية والسلطات الوطنية والمحلية وكذلك المنظمات الدولية. وأوضح أن المنتدى ساهم بصورة رئيسة في احداث تغييرات في النظرة الاجتماعية والسلوك العام نحو تعليم الفتيات خلال القرن الحالي، ما أدى الى قيام الحكومات المعنية بالاصلاحات التي تسعى الى ازالة المعوقات امام تعليم النساء.

وأفاد بأن انجازات المنتدى تشمل شراكته مع 14 وزارة من وزارات التربية في افريقيا لتطوير سياساتها تجاه تعليم النساء وكذلك تدشين برامج لتعليم النساء في 17 دولة، اضافة الى انشاء مراكز تميز في 10 دول وتطوير نماذج لبرامج تدريب المعلمين في 12 دولة افريقية.

من جهته، قال المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين ان الجائزة ترعاها الكويت وتشرف عليها المؤسسة، مضيفا ان المؤسسة التي حظيت بثقة القيادة الحكيمة للاشراف عليها حرصت على تشكيل مجلس أمناء لها يضم سبع شخصيات عالمية ومن المتخصصين في مجالات الجائزة من داخل الكويت وخارجها.

وأضاف أن الجائزة تستهدف تحقيق تقدم كبير في مجال التعليم في جميع أنحاء أفريقيا، مبينا انها متاحة للأفراد أو المؤسسات على حد سواء من جميع أنحاء العالم ممن قدموا بحوثا متميزة أو حققوا تقدما ملحوظا لتعزيز الأمن الغذائي والصحة والتعليم في أفريقيا من خلال مشاريع ومبادرات ريادية

وأشار الى أن مجلس الأمناء يضع المعايير والاجراءات التفصيلية للجائزة بمستوى يوازي المعايير والاجراءات المطبقة في الجوائز العالمية المرموقة وينظر في التقارير المقدمة من لجان التحكيم والاختيار ويصادق على منح الجائزة. وأفاد بأن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تأمل أن تسهم تلك الجائزة التي أطلقها صاحب السمو الأمير (قائد العمل الانساني) من الكويت (المركز الانساني العالمي) في تحقيق الأهداف المنشودة منها وأن تكون احدى المنارات الحضارية في القارة الافريقية لتعزيز تنميتها وتطورها.

كما أشار الى أنه سيتم تسليم الجائزة للمنتدى الافريقي لتعليم النساء خلال حفل جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي تقيمه المؤسسة في الثالث والعشرين من ديسمبر المقبل تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد. وتعتبر جائزة عبدالرحمن السميط للتنمية الافريقية جائزة سنوية تستهدف الاعتراف والتقدير بمن حققوا تقدما كبيرا في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعليم في أفريقيا. وتمنح سنويا من الكويت للأفراد او المؤسسات في واحد من المجالات الثلاثة (الأمن الغذائي، الصحة، التعليم). ويدير جائزة السميط مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) ومجلس أمناء الجائزة. وتخلد الجائزة ذكرى حياة الراحل د.عبدالرحمن السميط الذي كرس حياته لدعم القضايا الانسانية والأعمال الخيرية في مجال الصحة والتعليم والغذاء للأشخاص الأقل حظا في الدول الافريقية. والهدف من الجائزة التقدير والاعتراف بأفضل الدراسات والمشاريع العلمية، والبحوث التطبيقية، والمبادرات المبتكرة، التي أحدثت تأثيرا كبيرا وتنمية مستدامة لدفع عجلة التقدم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.