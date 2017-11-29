وقعت الشركة التجارية العقارية اتفاقية مع لوريف سبا الذي يقع في مجمع المنار السكني، فيلا رقم 4 و5 لتقديم خصومات وعروض مميزة لحاملي بطاقة «نخبة التجارية».

حيث تمنح (هدية مجانية) لحاملي البطاقة لأول زيارة للسبا من الخدمات التالية: مساج ريفلكسولوجي للقدم، أو قناع مركز مغذ للشعر مع البخار، أو جلسة لنضارة البشرة.

بالإضافة إلى خصومات مميزة تتراوح بين 10% - 30% على عضويات الأوركيد الوردية، البيضاء والملكية التي يقدمها السبا.

ويذكر أن لوريف سبا متخصص في علاجات التجميل والسبا لأكثر من عشر سنوات. ويتميز باستخدامه لمنتجات ماتيس للعناية بالبشرة والجسم وكذلك منتجات ليونور غريل للشعر من باريس.

يقدم لوريف مجموعة واسعة من الخدمات حيث تتنوع بين علاجات البشرة، الجسم، وبرامج فقدان الوزن، برامج اللياقة البدنية المصممة خصيصا لكل حالة، العناية بالأيدي والأقدام، فضلا عن مجموعة واسعة من خدمات تصفيف الشعر، كما يضم السبا أكثر من 100 نوع من العلاجات والخدمات المتخصصة، فضلا عن عيادة العناية المميزة بالأقدام لمرضى السكري.

ويجدر بالذكر أن بطاقة «نخبة التجارية» هي خدمة مميزة تم ابتكارها من قبل الشركة التجارية العقارية لجميع عملاء الشركة ليستمتعوا بعروض وخصومات مقدمة من المحلات والمطاعم التي تقع في عقارات الشركة ومنها: برج التجارية، فندق سيمفوني ستايل الكويت بمطاعمه، مجمع سيمفوني ستايل، مجمع مطاعم لايت، وغيرها من العقارات التجارية والسكنية الأخرى.

كما طورت الشركة التجارية العقارية تطبيق «Al Tijaria Elite» المتوافر على متجر الأندرويد ومتجر أبل وذلك لتوفير تجربة سهلة لعملائها في استخدام بطاقة نخبة التجارية والتعرف على المحلات المشاركة والعروض التي تقدمها.