وأخيرا وصلت الكويت أكبر حملة تخفيضات لمنتجات المنازل! حيث أطلقت صفاة هوم، شركة الأثاث الرائدة في الكويت، أقوى حملة عروض لهذا العام مع تخفيضات تصل لغاية 75% على أكثر من 5000 منتج يتراوح بين أطقم غرف المعيشة وغرف النوم وطاولات الطعام والعلامات التجارية المختلفة، علاوة على أطقم الصحية والأرضيات وخصومات حصرية على مجموعة واسعة من الاكسسوارات.

وتوفر هذه الحملة، التي تمتد من 23 نوفمبر ولغاية الأول من يناير، أفضل المنتجات ذات الجودة العالية والموديلات المميزة تحت سقف واحد وبأسعار معقولة جدا وتنافسية، إذ تسري الحملة في جميع معارض صفاة هوم الكائنة في الري والشويخ والفحيحيل ومعرض «تشيليك» في مجمع تلال، وكذلك في أحدث معارضها في الجهراء في مجمع المخيال.

وتمكن هذه الحملة الجميع من تجديد منزلهم خلال هذا الموسم وذلك لتحقيق مظهر جديد بالكامل، إذ تتضمن هذه الحملة عروضا حصرية على قسم المطابخ حيث تبدأ الأسعار من 59 د.ك علاوة على كفالة مدى الحياة وخدمة التصميم والتوصيل والتركيب المجانية.

ولضمان رضا زبائنها وزوارها دائما، تحرص صفاة هوم على توفير أكبر تشكيلة ممكنة من منتجات تأثيث المنزل التي تتناسب مع مختلف الأذواق والفئات العمرية وكذلك أنماط الحياة، إذ تضم تشكيلة الأثات المتنوعة كلا من الأثاث الكلاسيكي والفاخر والمعاصر والعملي، مما يوفر للعملاء امكانية اختيار أطقم الأثاث التي هم بحاجة لها أو اختيار بين مزيج من الاكسسوارات المميزة التي تضيف من دون شك طابعا جماليا وشيقا إلى أي غرفة من غرف المنزل.

يمكن للعملاء الاستفادة من أكبر عروض صفاة هوم لهذا العام بزيارة أحد معارضها. ويقع معرض الشويخ بالقرب من مركز يوسف أحمد الغانم للخدمة والصيانة، في حين يقع معرض الري في معرض صفاة الغانم، ومعرض الفحيحيل على شارع الدبوس وفوق معرض X-سايت.بالاضافة إلى معرض الجهراء في مجمع المخيال.

كما تتوافر غرف نوم الأطفال في معرض «تشيليك» الكائن في مجمع تلال. يفتح معرض الشويخ أبوابه للزبائن من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساء كل يوم، في حين أن معرض الري يفتح أبوابه من الساعة 9:30 صباحا وحتى منتصف الليل كل يوم، ومعرض الفحيحيل من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء.

يفتح مجمع الجهراء أبوابه من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10مساء ويفتح معرض «تشيليك» أبوابه من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء كل يوم.