كرم بنك بوبيان شباب الكويت الفائزين بجائزة أفضل شركة طلابية لعام 2017 للمدارس الثانوية في الدورة 11 لمسابقة «إنجاز العرب للشباب رائدي الأعمال» التي نظمتها منظمة (إنجاز العرب) عضو في مؤسسة (جونير اتشيفمنت العالمية).

وشارك شباب الكويت في المسابقة من خلال شركتهم «أغريفاج» AGRIVAGE وهي شركة شبابية كويتية يعتمد نشاطها على إعادة تدوير (بقايا الأطعمة) وتحويلها إلى أسمدة عضوية، حيث جاءت المشاركة بعد حصولها على المركز الأول في مسابقة (إنجاز الكويت).

وضم الفريق الكويتي كلا من صالح الحميضي، وعبدالوهاب بودي وعبدالعزيز البابطين وعبدالوهاب البابطين وعمر إسحاق وأسامة المطيري وبدر القاضي وإبراهيم الرشود.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري في اللقاء «فخورون بإنجاز أبناء الكويت الذين رفعوا اسمها عاليا في واحد من أهم المحافل العربية»، موضحا أن ذلك دليل على قدرة الشباب الكويتي على تحقيق الإنجاز في مختلف المحافل.

واضاف أن بنك بوبيان حريص على دعم الشباب الكويتي في مختلف المجالات والقطاعات في إطار سعيه الدائم لتنمية الموارد البشرية الوطنية ودعم أنشطتها بما يحقق الأهداف التنموية للكويت.

وأوضح التويجري أن مبادرة شباب الكويت تأتي في ظل الجهود العالمية والإقليمية من اجل زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية وبما يحقق الاكتفاء الذاتي للدول وهو خطوة مهمة تحتاج اليها الزراعة الكويتية لاسيما مع النمو المتصاعد للمزارع الكويتية.

من ناحية اخرى، قال التويجري إن بوبيان وانطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية يولي الشباب أهمية خاصة سواء من خلال الفعاليات والأنشطة التي ينظمها بصورة مستمرة لهم او من خلال المنتجات والخدمات التي يقدمها لهم.

من جانبهم، أعرب الشباب عن تقديرهم وشكرهم لإدارة بنك بوبيان والتي كانت سباقة في دعم جهودهم حيث كانت من اولى المؤسسات التي قدرت جهودهم وكرمتهم، وهو الأمر الذي لا يعد غريبا عن بنك بوبيان راعي الشباب الكويتي المبتكر.

وأضافوا أن بنك بوبيان يعتبر مثالا للبنوك المحلية التي أثبتت قدرتها على التطور وبما يحقق للشباب طموحاتهم، مؤكدين أن ما يطرحه البنك من خدمات ومنتجات مبتكرة تواكب العصر انما يشكل جزءا من مسؤوليته الاجتماعية تجاه شريحة الشباب الباحث عن الجديد.

وشهدت منافسات المسابقة تنافسا كبيرا بين الشركات العربية التي مثلت كلا من الكويت والجزائر والبحرين ومصر ولبنان والمغرب وعمان وفلسطين والسعودية وتونس، حيث مرت بمجموعة من المراحل منها تقديم الشركة الى لجنة التحكيم لبيان نوع الاستثمار في الشركة وكيفية التسويق وبيع المنتج، فضلا عن عرض التقرير السنوي للشركة يحتوي على ملخص عمل جميع الإدارات بها.