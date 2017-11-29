نظمت شركة الوطني للاستثمار- قسم إدارة أصول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- برئاسة الدكتور حسين شحرور وبمشاركة كل من طلال الخميس، وإيثار الرشيد - محاضرة تعريفية لطلبة كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت.

واستعرضت خلالها مواضيع استثمارية عدة تتضمن كيفية الاستثمار في الأسهم والعوائد والمخاطر المترتبة على ذلك، وتطرقت إلى آخر التطورات في أسواق المنطقة، لاسيما ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئة، كما تم استعراض أفضل الممارسات المتبعة في تحليل وتقييم الشركات والقرارات الاستثمارية.

ويأتي تنظيم المحاضرة التعريفية انطلاقا من التزام شركة الوطني للاستثمار بواجبها الاجتماعي وحرصها على توسيع نطاق أنشطتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، وسعيا إلى توطيد علاقتها بالمجتمع الكويتي الذي تنتمي إليه، إيمانا منها بأهمية العلم الذي يعد من أهم ركائز ارتقاء وتقدم الدول وازدهارها.

وبهذه المناسبة، صرح مدير عام إدارة الأصول الإقليمية في شركة الوطني للاستثمار، الدكتور حسين شحرور، قائلا: «نحن نؤمن بأهمية المشاركة والعطاء في المجتمع بطرق مختلفة لتحقيق النفع من خلال المبادرات المبتكرة»، مضيفا أن «جامعة الكويت صرح ثقافي هام، لهذا ارتأينا المشاركة بخبرتنا ومساعدة الطلاب في فهم كيفية تطبيق ما تعلموه في الجانب الأكاديمي في عالم المال والاستثمار الحقيقي عبر نشر الثقافة الاقتصادية بشكل عملي جذاب».

وأشار الدكتور شحرور إلى الدور الذي تقوم به الشركة في دعم وتشجيع الشباب وتواصلها مع كل فئات المجتمع خاصة من ناحية الدعم الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية.

من جانبهم، أشاد أساتذة كلية العلوم الادارية والمشاركون في المحاضرة بمبادرة «الوطني للاستثمار»، مؤكدين أهمية إرساء الثقافة الاقتصادية بشكل عملي للطلبة لمساعدتهم على فهم الواقع الحقيقي للاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي.