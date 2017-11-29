بعد نجاحه في تحقيقه العديد من الانتصارات في سباق «لومان 2017» وسباق «نوربورغرينغ» اللذين أقيما في المكسيك والولايات المتحدة الأميركية، توجه فريق بورشه موتورسبورت LMP1 إلى البحرين لإثبات تفوقه من جديد في هذه البطولة، وأنهى الفريق السباق محققا المركزين الثاني والثالث ضمن الجولة الاخيرة من بطولة العالم لسباقات التحمل WEC التي يقيمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، لتفوز بورشه وبشكل رسمي بلقبي بطولة العالم للصانعين والمتسابقين.

وتفخر شوبارد بكونها المسجل الرسمي للتوقيت لفريق بورشه موتورسبورت وتتقدم بالتهنئة للفريق على عودته المكللة بالفوز والانتصارات ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل WEC التي كان الفريق قد استهلها في العام 2014.

وبهذه المناسبة، تقدم شوبارد ساعةSuperfast Power Control Porsche 919 HF Editio ضمن إصدار محدود يضم 100 ساعة فقط، حيث تجسد هذه الساعة خلاصة الأداء الفائق بفضل تزويدها بحركة شوبارد الجديدة من عيار 01.11-M ذي التواتر المرتفع.

وبعد نجاحه في تحقيق فوز مزدوج في الجولة الأخيرة التي أقيمت في البحرين، يختتم فريق بورشه موتورسبورت LMP1 فعاليات العام الحالي من بطولة العالم لسباقات التحمل WEC التي يقيمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، فعقب تمكنهم من انتزاع فوز ذهبي في سباق لومان ضمن فعاليات البطولة منذ أسبوعين، احتل المتسابقون إيرل بامبر وتيمو برنارد وبريندون هارتلي المرتبة الثانية في الجولة الأخيرة من سباقات البطولة، وذلك إثر حادثة وقعت في وقت مبكر من السباق أدت الى تعثر الفريق إلا أنهم تمكنوا من تلافيها ليعودوا بقوة لاستكمال السباق وإنهائه في المرتبة الثانية، كما عانى أيضا فريق بورشه الآخر الذي يضم المتسابقين نيل جاني وأندريه لوتيرير ونيك تاندي من انتكاسة إثر حادثة التصادم بعد أن كان الفريق قد نحج في الانطلاق من مركز الصدارة في السباق.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المتسابق أندريه لوتيرير نجح في تسجيل أسرع لفة لينهي السباق في المركز الثالث بعد ست ساعات مليئة بالحماس والتشويق.

وقال كارل فريدريك شوفوليه، الرئيس الشريك في شوبارد «كان موسم السباقات هذا موسما رائعا حقا! فقد ساهم الفوز بسباق لومان مع الانتصارات الأخرى المتعددة بالارتقاء بكل من شوبارد وبورشه موتورسبورت إلى القمة في سباقات التحمل، وليسطر بذلك قصة نجاح مذهلة على مدى السنوات القليلة الماضية.

ومن هذا المنطلق، تفخر دار شوبارد ـ كما تفخر عائلتي التي تديرها ـ بالتعاون الذي يجمعنا مع شركة بورشه موتورسبورت للعام الرابع على التوالي في بطولة العالم لسباقات التحمل WEC، حيث نجح فريق بورشه موتورسبورت LMP1 بفضل أدائه المذهل في الدفاع عن لقب المتسابقين ولقب الصانعين في هذه البطولة الصعبة».