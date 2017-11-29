فندق بيلتمور تبيليسي هو الفندق الفاخر الذي يشغل المبنى التاريخي المعروف باسم المعهد السابق للماركسية واللينينية «إميلي» وناطحة سحاب زجاجية خلابة، يتميز بالحداثة والأصالة التاريخية.

ويعد أطول وأعلى فندق في جورجيا ويقع في مكان مثالي داخل المركز التاريخي والثقافي للعاصمة. يضم 214 غرفة وجناحا واسعا، ويتميز كل منها بمرافق حديثة وإطلالات على المناطق الخلابة للمدينة. يمكن للضيوف الاختيار من بين 8 فئات من الغرف، بما في ذلك الجناح الملكي الحصري الذي يقدم مثالا للفخامة.

يقدم الفندق مجموعة من 6 مطاعم وبارات رائعة بما في ذلك «زيم» في أعلى طابق بالفندق.

ويوفر فندق بيلتمور تبيليسي أجواء مثالية لحفلات ومناسبات الشركات، واجتماعات رجال الأعمال، وكل المناسبات وحفلات الزفاف الرائعة.

ويقدم الفندق مسرحا تاريخيا فريدا من نوعه «جيلد»، الذي تم ترميمه برعاية واهتمام، ليصبح واحدا من أكثر الأماكن زيارة في المدينة، وقاعة الحفلات (غراند رويال الفخمة) و 4 قاعات اجتماعات مجهزة تجهيزا كاملا توفر بيئة مريحة عالية لاجتماعات رجال الأعمال والشركات.

وتشمل المرافق الأخرى للفندق ناديا صحيا مع بركة سباحة وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، ولدينا ناد صحي فاخر يوفر كل خدمات الاستجمام و الاسترخاء مع قائمة واسعة من انواع المساج تسمح للضيوف بالاسترخاء وتجديد شبابهم.