برامج شيقة ومسابقات ممتعة للأحبة الصغار في مركز رعاية الأطفال ونادي النخيل للصغار

منح العملاء فرصة للمتعة الفريدة وتسجيل ذكريات لا تنسى مع المزايا الاستثنائية التي يقدمها الفندق لميس بلال

برعاية وكيل مساعد وزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر المالك الصباح نيابة عن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، أقيم حفل افتتاح «فندق ومنتجع شاطئ النخيل»، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت والمستشارين وجمع من أعضاء السلك الديبلوماسي والمحافظين، ورجال الأعمال ومالك الفندق غسان الخالد وحشد من المدعوين.

وفي كلمة بالمناسبة، توجه غسان الخالد بالشكر للشيخ نمر الصباح على رعايته حفل افتتاح الفندق، كما شكر الحضور على ثقتهم بفندق ومنتجع شاطئ النخيل، مؤكدا التزام إدارة الفندق بكل ما من شأنه السير قدما لدعم الاقتصاد الكويتي، ونوه الخالد بدور مؤسسات وشركات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والازدهار في الكويت لتعود كما كانت درة الخليج.

بدورها، قالت المديرة التنفيذية غصون الخالد: عاد «فندق ومنتجع شاطئ النخيل» إلى استقبال نزلائه وزوّاره، بدءا من اليوم، مشيرة إلى أحدث الخدمات التي يقدمها الفندق عبر مرافقه المختلفة، وما يمنح العملاء فرصة للمتعة الفريدة وتسجيل ذكريات لا تنسى مع المزايا الاستثنائية التي يقدمها.

من جهته، قال المدير العام للفندق ربيع الأطرش: «نحن نعد رواد الفندق والمنتجع بأن نقدم لهم أرقى الخدمات وأرفع مستويات الرفاهية بما يليق بهم ويلبي طموحاتهم، ويكون بالتالي المكان الأنسب لاحتضان مناسباتهم في كل وقت».ونوه الأطرش بالتجديدات والتوسعات التي تمت في الفندق ليعود الفندق بحلة جديدة أكثر تألقا وتميزا، وقدم نبذة عن أهم مرافق «فندق ومنتجع شاطئ النخيل»، التي استعدت لاستقبال الضيوف والتي تضمنت:- غرف «النخيل» الجديدة: عندما تجتمع الحداثة مع الفخامة وجاذبية المنظر في آن واحد بتناغم مثالي لتعمل معا وفقا لأعلى ما وصلت اليه النظم التكنولوجية في مجال الضيافة، بات يتعين مشاهدة جديد فندق ومنتجع شاطئ النخيل من غرف وأجنحة «النخيل» بإطلالاتها البحرية الساحرة والتي تأتي لتجسد ذلك الوصف الفريد من نوعه في تجربة لا تنسى.

- قاعة «نسيمة»: تعتبر قاعة «نسيمة» أحدث وأفخم القاعات بالكويت بديكوراتها الفخمة والمميزة والمجهزة خصيصا لإرضاء جميع الزائرين، حيث إنها متاحة لجميع المناسبات والأفراح على مساحة تصل إلى 1000 متر مربع مجهزة بالكامل بأحدث الأجهزة المرئية والسمعية المعدة خصيصا لاحتياجات جميع أنواع المؤتمرات والاجتماعات، ما يجعلها أيضا مكانا أنسب لإقامة حفلات الزفاف بتصميمها الاستثنائي حيث تستوعب أكثر من 800 شخص.

- نادي «شاطئ النخيل»: نادي النخبة الأول في الكويت «نادي شاطئ النخيل» بتجهيزاته ومعداته الحديثة وإطلالته المباشرة على شاطئ البحر وعروضه الخاصة، إضافة إلى البرامج الشيقة والمسابقات الممتعة للأحبة الصغار في مركز رعاية الأطفال ونادي النخيل للصغار لإبقاء أطفالكم في حالة من النشاط والحيوية مليئة بالمرح والأمان.

ويقدم الفندق خصومات خاصة في «الأوركيد سبا» للرجال بحلته الجديدة ورونقه الحديث، حيث الملاذ الحقيقي للتخلص من كل الضغوط واستعادة الطاقة والحيوية للروح والجسد معا.

- المواقف الذكية: يفخر فندق ومنتجع النخيل بإقامة مواقف سيارات ذكي «سمارت باركنج» الأول من نوعه في الكويت، ويعتبر فندق النخيل منفردا «بين جميع الفنادق لوجود «السمارت باركنج» فيه.

- «المطاعم»: يعود مطعم «بالميري» بحلة جديدة كليا ليقدم أركان الطهو المباشر وبوفيه المأكولات العالمية والعربية المتضمنة بوفيه السلطات والحلويات المنوعة لوجبات الإفطار والغداء والعشاء.

ولعشاق المطبخ المغربي، يقدم مطعم وكافيه «طاجين» في فندق النخيل أشهى الأطباق المغربية الشهيرة، مثل: الكسكوس والطاجين وشوربة الحريرة وغيرها الكثير من المأكولات الغنية والأطباق الجديدة المنوعة التي أضيفت إلى قائمة الطعام، مع نفحات الشيشة التقليدية في جو يأسركم برونق الطراز الحديث.

أما عشاق المأكولات البحرية، فيمكنهم الاستمتاع بأشهى وألذ المأكولات البحرية بنكهة تقليدية كويتية وأجواء تراثية ساحرة، حيث يقدم المطعم تشكيلة مختارة من أطباق ثمار البحر الطازجة لترضي أكثر الأذواق تفردا وخصوصية.

- «صالون منير»: كذلك يحتوي الفندق على «صالون منير» اللبناني للسيدات المعروف بشهرته في الوسط الفني والمجتمع، حيث يقدم أفضل الخدمات الحصرية للشعر والصبغات وغيرها من الأمور الخاصة بالسيدات، كما يتميز الصالون بأيد عاملة ذات خبرات عالية في إرضاء الزبائن.