بستكي: نتطلع من خلال هذا التعاون إلى رؤية الكويت جميلة بمؤسساتها

في تعاون هو الثالث خلال هذا العام، قام بنك الكويت الوطني بالتعاون مع فريق «جداريات» التطوعي بتجميل الجدران المطل على مبنى مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال.

ويأتي هذا التعاون إيمانا من بنك الكويت الوطني برسالة فريق «جداريات» النهضوية والمميزة من خلال إضافة قيمة وجمالية إلى الأماكن العامة بالفن والرسم، كما يكتسب المشروع الجديد قيمة إضافية لأنه يساعد في إضفاء لمسة فنية وجمالية على الجدران المطل على المستشفى في منطقة الصباح الطبية حيث يتسنى للمرضى الاستلهام وتخزين الطاقة الإيجابية بمجرد النظر إلى خارج المبنى والاستمتاع باللمسات الفنية الجاذبة على الجدران.

وقد شارك في هذه المبادرة الفنانتان بدور أحمد وثريا لين، حيث قدمتا رسومات فنية رمزية محببة لدى الأطفال تعكس الطاقة الإيجابية والأمل تحت إشراف وتوجيه مجموعة من الاختصاصيين النفسيين، كما خصصتا هذه المبادرة مساحة لمشاركة الأطفال وذويهم في تجميل الجدار، وفتحت المجال أمام الجميع للتطوع والمساهمة في رسم وتجميل الجدران.

وقالت مسؤولة العلاقات العامة فرح بستكي إن بنك الكويت الوطني يلتقي مع فريق جداريات بالرؤية والأهداف، ومن هنا جاء هذا التعاون الذي نتطلع من خلاله إلى تجميل مؤسساتنا على غرار ما قدمناه سابقا مع «جداريات» من مبادرات لتجميل الشوارع بتوقيع شبابنا الطموح والموهوب.

وأضافت بستكي أن هذه المبادرة أيضا تكتسب بعدا إنسانيا خاصا كونها جاءت تحت إشراف متخصصين نفسيين قاموا بتقييم الأعمال الفنية والرسومات على أساس ما تعكسه من إيجابية وأمل ليستمتع الأطفال برؤية رسومات جميلة إلى جانب تحفيزهم ودفعهم لمواصلة التمسك بالأمل.

ويواصل بنك الكويت الوطني نهجه الاجتماعي والتزامه بمسؤوليته تجاه المجتمع وخدمة جميع فئاته من خلال رعاية هذا النوع من المبادرات، ولطالما كان في مقدمة مؤسسات القطاع الخاص في قيادة المبادرات الاجتماعية ودعم الجهات الساعية لخدمة المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق جداريات هو فريق تطوعي من الشباب برز بشكل مختلف عن الفرق التطوعية على صعيد أنشطتها، وذلك بتميزه بطريقته المبتكرة في الرسم على الجدران لتقليص التلوث البصري وخلق همزة وصل بين الفنانين والمتطوعين الشباب، وزيادة الوعي العام تجاه التلوث البصري، والعمل على استغلال الجدران بطريقة إيجابية بدعم وتشجيع من وزارة الشؤون الاجتماعية.