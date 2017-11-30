وقعت الشركة التجارية العقارية اتفاقية مع صالون تروفيت أند هيل الرجالي لتقديم 10% خصم على الخدمات و15% خصم على المنتجات لحاملي بطاقة «نخبة التجارية».

ويقع صالون تروفيت أند هيل تروفيت في مجمع سيمفوني ستايل، أحد عقارات الشركة التجارية ذو الخمس نجوم «السالمية، شارع الخليج العربي، الدور الأرضي».

ويعتبر «تروفيت اند هيل» أقدم حلاق بالعالم منذ 1805 طبقا لموسوعة غينيس العالمية، وهو الحامل للتفويض الملكي لدوق ادنبره. ولأكثر من قرنين من الزمن يقوم تروفيت اند هيل بتقديم أرقى وأفخم خدماته للسادة من خلال الخبرة الطويلة والعلاقات مع العملاء لتقديم أفضل ما يستحقه الرجل للعناية بمظهره. وتحتوي منتجات تروفيت أند هيل على مزيج رائع من المكونات الطبيعية النادرة، وتشمل كل ما يخص الحلاقة والعطور، ومنتجات الشعر والاستحمام الفخمة لتجعلك تشعر بالأفضل.

للحصول على تجربة فريدة قم بزيارة تروفيت أند هيل للتمتع بحلاقة مريحة مع جو من الاسترخاء. وبطاقة «نخبة التجارية» هي خدمة مميزة تم ابتكارها من قبل الشركة التجارية العقارية لجميع عملاء الشركة ليستمتعوا بعروض وخصومات مقدمة من المحلات والمطاعم التي تقع في عقارات الشركة ومنها: برج التجارية، فندق سيمفوني ستايل الكويت بمطاعمه، مجمع سيمفوني ستايل، مجمع مطاعم لايت، وغيرها من العقارات التجارية والسكنية الأخرى.

كما طورت الشركة التجارية العقارية تطبيق «Al Tijaria Elite» المتوفر على متجري الأندرويد وأبل، وذلك لتوفير تجربة سهلة لعملائها في استخدام بطاقة نخبة التجارية والتعرف على المحلات المشاركة والعروض التي تقدمها.