تجربة خاصة ومميزة لقضاء أجمل الأوقات

تدعوكم مطاعم فندق شيراتون الكويت ذي العلامة التجارية الفاخرة«ذي لاكشري كولكشن» لتجربة خاصة ومميزة لقضاء أجمل الأوقات مع دخول فصل الشتاء والتمتع بتجربة فاخرة لدى مطاعمها ذات الموقع المميز في غراند افنيو – الأفنيوز.

مطاعم عريقة ومتنوعة من أجود مطابخ العالم، تمتد من فندق شيراتون الى مجمع الأڨنيوز أهم وأكبر مجمعات التسوق والترفيه في الكويت والشرق الأوسط، ليتمتع رواد مطاعم شيراتون الكويت بتجارب استثنائية وفريدة من نوعها حيث لكل مطعم قصة وحكاية.

فأتينا من لبنان بسحر الأطعمة والمأكولات الطازجة ورائحة الخبز المرقوق على الصاج لتتمتعوا بأفضل المزات الباردة والساخنة في مطعم الطربوش، وأحضرنا من الهند المذاق المتميز بنكهات متعددة، حيث الأطباق المحضرة بأجود أنواع التوابل ليمتزج جمال اللون والطعم والرائحة في مطعم بخارى. اما مطعم شهريار الذي يقدم المأكولات الشهية وأشهر المشاوي مع خبز التنور الساخن فيمنحكم تجربة المأكولات الإيرانية الأصيلة.

ولمزيد من الخيارات يأتيكم مطعم الحمراء الذي يرضي مختلف الأذواق من خلال تقديم أطباق متنوعة لوجبات الفطور والغداء والعشاء والغنية بأشهر المختارات من المطابخ العالمية والأكلات الكويتية والإسبانية، تحت إشراف كبار الطهاة الذين يعرفون أذواق عشاقه.

المقهى الإنجليزي بأبهى حلة، حيث المكان الأمثل لتجربة أجود وأفخر أنواع الشاي الإنجليزي وتناول المأكولات الخفيفة مثل السكونز والسندويشات الصغيرة وفوندو الشوكولاته الساخنة والفاكهة الطازجة وغيرها وسط أجواء من الرقي والفخامة، مقدما بذلك تجربة فريدة نظرا لموقعه الهادئ في سكند أفنيو – الأفنيوز.

هذا، ويتمتع نزلاء فندقي شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت بعروض خاصة لدى علامات تجارية متنوعة من شركة محمد حمود الشايع العريقة في قطاع التجزئة والمنتشرة في مجمع الأفنيوز لتجربة أكثر متعة بالإضافة إلى الكثير من العروض المميزة.