اختيار أفضل المنتجات الغذائية ضمن الميزانية المخصصة

انطلاقا من التزامه المستمر بتعزيز مسؤوليته الاجتماعية الرامية لنشر الثقافة والوعي بين أركان المجتمع حول التغذية الصحية وعادات الغذاء السليمة، وللعام الثاني على التوالي، يتعاون مركز سلطان مع وزارة الصحة باطلاق حملة مسابقة «التسوق الذكي» والتي تستهدف طلاب مدارس محافظة الأحمدي وذلك في فرعه الكائن في الفحيحيل.

وخلال المناسبة التي استمرت يومين، عمل أطباء وزارة الصحة على تقديم محاضرات للطلاب حول أهمية اختيار منتجات الغذاء الصحي عند التسوق التي ستصبح جزءا أساسيا من نظام تغذية متوازن لهم. ان تعاون مركز سلطان مع وزارة الصحة في الحملة التوعوية للعام الثاني تم إقرارها نسبة الى الاقبال الهائل الذي شهدته النسخة الأولى من الحملة عام 2016 والتفاعل الإيجابي الذي حققته في تثقيف الطلاب حول أسلوب العيش الصحي وعاداته.

وتلت المحاضرات مسابقة للطلاب، حيث أعطوا مهمة التسوق واختيار المنتجات الغذائية من مركز سلطان والتي يمكن استخدامها لتحضير فطور صحي وفق ميزانية مدروسة، وتم اختيار الفائزين وفقا لمعايير اختيار أفضل المنتجات الغذائية وضمن الميزانية المخصصة لذلك، وقد أظهر موظفو مركز سلطان تعاونا كبيرا عبر ارشاد الطلاب في أرجاء الفرع لكي يعملوا على انتقاء خياراتهم من المنتجات الصحية وقاموا في ختام الفعالية بتوزيع خيارات منتقاة من المنتجات الصحية على الطلاب إضافة الى قسائم شرائية.

وثمنت ليزا الغريب، مديرة التسويق في مركز سلطان، مبادرة وزارة الصحة، قائلة: «يسعدنا جدا أن نستمر في شراكتنا مع وزارة الصحة التي لطالما أظهرت دعما كبيرا لمبادرات مركز سلطان في الترويج لنظام حياة صحي»، «لقد استمتع موظفو مركز سلطان بالعمل يدا بيد مع وزارة الصحة في نشر الوعي حول أهمية وفوائد الطعام الصحي المتوازن لما له من تأثير إيجابي على الصحة على المدى الطويل».