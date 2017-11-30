احتفل فندق وريزيدنس سفير الكويت - الفنطاس «بأسبوع تقدير موظفيه لعام 2017» من خلال فريق عمل من الموظفين وتحت شعار «سفير صوت واحد»، وذلك لمدة 7 أيام تخللتها العديد من الأنشطة المتضمنة للفعاليات الترويحية وخدمة المجتمع.

ويعتبر أسبوع تقدير الموظفين حدثا فعالا لشكر الموظفين على عملهم المتواصل والالتزام بالقيم الأساسية المتعلقة بطبيعة عمل الفندق ليكون الخيار الأفضل في المجتمع الكويتي مع الأخذ بالاعتبار العمل الدؤوب والالتزام والحرص على إبقاء معايير الخدمة والراحة القصوى للضيوف والنزلاء الكرام.

وتخللت الاحتفالية العديد من الأحداث والأنشطة الترفيهية الرياضية بمشاركة إدارة الفندق ورؤساء الأقسام، بدءا بالترحيب بكل الموظفين على السجادة الحمراء في صباح اليوم الأول، واليوجا والزومبا خلال اليوم الثاني، ثم تبعها التحضير للأطباق التقليدية عند الغداء من قبل إدارة الفندق ورؤساء الأقسام في اليوم الثالث.

أما في اليوم الرابع فقد نظم قسم الموارد البشرية مسابقة اكتشاف المواهب من خلال «سفير جات تالانت»، ثم مشاهدة الأفلام الهادفة في اليوم الخامس.

وتضمنت الاحتفالية في اليوم السادس الحدث الخيري الخاص بزيارة مركز حسين مكي الجمعة للسرطان كجزء من التوعية بسرطان الثدي وكجزء من القيم والفعاليات الأساسية التي يقوم بها فندق وريزيدنس سفير الكويت - الفنطاس كفرصة لخدمة المجتمع المحلي.

أما في اليوم السابع والأخير فقد تم تنظيم مأدبة غداء تضمنت حفل شواء بتنظيم من المدير العام ورؤساء الأقسام لخدمة موظفي باقي أقسامهم وسائر أقسام الفندق كنوع من التشجيع والتقدير لهم، تخللتها أنشطة رياضية وترفيهية وتلاها توزيع شهادات التقدير على الموظفين المثاليين.

وبهذه المناسبة قال المدير العام سيف الدين محمد في نهاية البرنامج: «إن هذا الحدث قد خصص لأصول الفندق الأكثر قيمة ألا وهم موظفونا الأعزاء».