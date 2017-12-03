منذ نشأتها، حرصت مبادرة «تكريم» على أن تصبح مساحة لقاء لشخصيات عربية تفوّقت وتميّزت، كل في مجالها، فأصبحت مصدر إلهام للشباب العربي. بعد بيروت والدوحة والمنامة وباريس ومراكش ودبي والقاهرة، اختارت «تكريم» هذا العام عمّان لتقيم حفلها السنوي بحضور الملكة نور الحسين إضافة إلى أفراد من العائلة الأردنية الهاشمية وأكثر من ألف مدعو من مختلف أنحاء العالم.

وللدورة الثامنة على التوالي، التزمت «تكريم» كعادتها، بالإضاءة على قصص نجاحات وقد جاءت النتيجة لهذه الدورة على الشكل التالي:

جائزة «تكريم» للإبداع الثقافي مُنحت لـ«المتحف العربي الأميركي القومي» (عرب - أميركا)، الذي ومنذ فتح أبوابه عام ٢٠٠٥ في مدينة ديربورن، يقدم معارض وتشكيلة واسعة من البرامج في ميشيغن والمدن الأميركية الكبرى، ويلتزم بتغيير الأفكار الخاطئة عن العرب الأميركيين وغيرهم من الأقليات.

جائزة «تكريم» للمبادرين الشباب مُنحت للشاب غانم المفتاح (قطر) الذي وبالرغم من إعاقته النادرة، أخذ على عاتقه نشر الحب والسلام من خلال نشاطاته وبرامجه ومغامراته وجولاته حول العالم، ساعيا الى إسعاد الجميع. أسّس شركة «غريسة للآيس كريم»، تضم ٦ محلات ونحو ٦٠ موظفا..

كما منحت جائزة «تكريم» للخدمات الإنسانية والمدنية لمؤسسة «جسور» (سورية)، التي أبصرت النور في يونيو ۲٠١١ كمنظمة غير حكومية هدفها جمع المغتربين السوريين حول العالم وإشراكهم في الجهود الرامية الى مساعدة سورية وشعبها على إطلاق كل طاقاته وإمكاناته، تركّز برامج «جسور» على التعليم من خلال المنح الدراسية في أبرز الجامعات العالمية وبناء المدارس للأطفال السوريين في لبنان.

كذلك مُنحت معالي العسعوسي (الكويت) جائزة «تكريم» للمرأة العربية الرائدة، التي أسّست مبادرة «تمكين» عام 2٠٠٧ في الجمهورية اليمنية، واستطاعت تغيير حياة أكثر من ربع مليون شخص جذرياً ومساعدتهم ليصبحوا أسراً منتجة في مجتمعاتهم، فاستفاد من الحملات الطبية اكثر من ٣٠ ألف شخص، ومن الحملات الإغاثية اكثر من ١2٠ ألفا.

جائزة «تكريم» للابتكار في مجال التعليم مُنحت للدكتورة نهلا حولا (لبنان)، الأستاذة الجامعية في علم التغذية، وعميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأمريكية في بيروت سابقاً د.نهلا حولا التي تتركزّ أبحاثها على موضوع السمنة وأسباب انتشارها والحلول الغذائية للحد منها.

جائزة «تكريم» للتنمية البيئية المستدامة مُنحت ساره التومي (تونس)، التي لاحظت لدى زياراتها لوطنها الأم، أن تونسيات كثيرات يعانين نقصاً في «مساحات للحلم و الأمل»، فكانت نتيجة ذلك «DREAM IN TUNISIA» الحلم التونسي، فضاء يمكّن النساء من تطوير طاقاتهن.

جائزة «تكريم» للإبداع العلمي والتكنولوجي مُنحت للدكتور زهير الهليس (المملكة العربية السعودية)، الطبيب السعودي المعروف كواحد من أمهر الجـرَّاحين في علاج عيوب القلب الخلقية وخصوصاً المعقّدة منها عند الأطفال.

جائزة «تكريم» للمساهمة الدولية في المجتمع العربي مُنحت لمؤسسة «البستان بذور الحضارة» (الولايات المتحدة الأميركية) التي تُشجّع التداخل الحضاري بين الناس بغضّ النظر عن المعتقدات الدينية والأصل العرقي، أو المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

جائزة «تكريم» للقيادة البارزة للأعمال مُنحت لريمون دبانة (لبنان)، الذي يشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة Invus، وهي شركة استثمار عالميّة مقرها الأساسيّ في نيويورك ولها مكاتب في باريس ولندن وهونغ كونغ. وهو رئيس مجلس أمناء مؤسسة «العمل ضد الجوع» في الولايات المتحدة الأميركية والرئيس الدولي لشبكة «العمل ضد الجوع».

وحاز صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز (المملكة العربية السعودية) على تقدير خاص والأمير سلطان هو أول رائد فضاء عربي ينطلق من الإعلام الى الفضاء (برحلة ديسكفري مهمة ٥١ جي في عام ١٩٨٥)، وهو ما جعله في دائرة الضوء عربياً.

كما حازت ملك النمر (تركيا) على تقدير خاص وهي ابنة اسطنبول التي بدأت حياتها العملية مع المهمّشين منذ اكثر من ٢٥ سنة، وكرّست جهودها لتحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مخيّمات لبنان، أسّست «جمعية الدعم الاجتماعي» التي تساعد أكثر من ١٠٠ مسنّ ومسّنة في مركزين، كما أسّست «جمعية توحيد شبيبة لبنان».

مُنحت جائزة «تكريم» لإنجازات العمر لرجل الأعمال اللبناني الراحل مارون سمعان الذي ذاع صيته في الخليج العربي في قطاعات النفط والغاز والهندسة المدنية والمقاولات والإنشاءات والاستثمارات على أنواعها، والذي أسس في ٢٠١١ «مؤسسة سمعان»، مكرّساً جهوده لإعلاء شأن التعليم.

للمرّة الأولى، منحت جائزة «القائد التاريخي» لذكرى الملك حسين بن طلال باني الأردن الحديث.

ويتألّف مجلس «تكريم» التحكيمي من د.نهى الحجيلان، د.الأخضر الإبراهيمي، سمير بريخو، الصناعي كارلوس غصن، الروائي مارك ليفي، د.عاكف المغربي، الليدي حياة بالومبو، الشيخة بولا الصباح، الدكتور احمد هيكل، رجل الأعمال عيسى أبو عيسى، نورا جنبلاط، الشيخة هلا آل خليفة، رياض الصادق، رجا صيداوي، الاميرة علياء الطباع والشيخ صالح التركي.

تترأس الملكة نور المجلس الفخري لـ «تكريم» وهو يضمّ د.حنان عشراوي، د.فاروق الحسني، د.سعاد الجفالي، الشيخة مي الخليفة، سامر خوري، د.عمرو موسى و د.ليلى شرف.

قدّمت الإعلامية ليلى الشيخلي الاحتفال الذي تبعه حفل عشاء.

تحظى «تكريم» بدعم تحالف رينو- نيسان، نسما القابضة، شركة السلام العالمية للاستثمار، Barclays ،Horizon وOMD.

أما رعاة هذا العام فهم: البنك العربي، العبدلي، مجموعة جواد القصّاب القابضة و زين-الأردن.