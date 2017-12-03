أعلنت «زين» الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت عن شراكتها المجتمعية للموسم الخامس من «سوق قوت» Qout Market، المنصة التي تهدف إلى جمع الطاقات والمواهب المحلية في مجالات الزراعة العضوية والتغذية والمشغولات اليدوية، والتي انطلقت في حديقة الشهيد، المرحلة الثانية، وتستمر في أول يوم سبت من كل شهر حتى مارس 2018 تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه تشجيع الطاقات والمواهب المحلية على المساهمة في تقديم جيل من الشباب الكويتي القادر على المشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة، حيث يهدف هذا الحدث إلى نشر التوعية حول نمط الحياة الصحي واستهلاك المنتجات العضوية والصحية من خلال تقديم فرصة لأصحاب المشاريع الحرفية والزراعية والمشغولات اليدوية لعرض منتجاتهم المصنعة محليا في مكان واحد، بالإضافة لكونه تجمعا مثاليا لتبادل وطرح الأفكار بين محبي ومصنعي المواد الغذائية المحلية.

وبينت «زين» أنها ستتواجد في «سوق قوت» من خلال جناحها الخاص، والذي ستقوم من خلاله باستعراض آخر عروضها الترويجية والأجهزة الذكية التي توفرها لعملائها، بالإضافة إلى إقامة سحوبات على جوائز قيمة، وتعريفهم على أحدث خدماتها التي تقدم لهم من خلالها أفضل تجربة اتصالات في الكويت.

وأفادت الشركة بأن شراكتها المجتمعية لـ«سوق قوت» بموسمه الخامس تعتبر إضافة كبيرة لسلسلة البرامج والمبادرات التي تدعمها وتشجعها بشكل متواصل لتحفز الطاقات المحلية على دفع منتجاتهم الوطنية بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة، وخاصة أن «سوق قوت» يستقطب أعدادا غفيرة من الجماهير الشغوفة بالتعرف على المنتجات التي تم تصنيعها محليا بإدارة الشباب الكويتي، والتي وصلت إلى أكثر من 15.000 زائر في المواسم السابقة.

وأضافت «زين» أن مبادرة «سوق قوت» تمثل فرصة حقيقية للشباب الكويتي لاستعراض منتجاتهم المحلية والتعرف على آخرين يشاطرونهم الشغف ذاته، حيث لن يرتكز المعرض على استعراض المنتجات فحسب، بل يشكل تجمعا رائعا لتبادل وطرح الأفكار، ويقدم نقطة جذب للجمهور من جميع الأعمار للتعرف على المنتجات الغذائية المحلية وإبداء آرائهم لمصنعيها وجها لوجه.