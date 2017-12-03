أعلن فندق سفير وريزيدنس الكويت ـ الفنطاس عن استمرار برنامجه التدريبي السنوي للشباب الكويتيين الواعدين، وذلك بالتعاون مع «لوياك»، هذا، وقد انضم المتدربون للفترة الرابعة هذه السنة الى أسرة الفندق في الـ 29 من أكتوبر الماضي في البرنامج الذي يستمر حتى 7 ديسمبر المقبل.

ورحبت إدارة الفندق بالمتدربين وقدمت لهم شرحا مفصلا عن برنامج التدريب وأهدافه، وكذلك الأنشطة التي تم تنظيمها لهم من حيث تعريفهم بطبيعة عمل الفندق.

وبهذه المناسبة، أكد مدير عام الفندق سيف الدين محمد أهمية استمرار الشراكة بين الفندق وبرنامج لوياك التدريبي التي تساهم دوما في مساعدة الشباب الكويتي على بناء مستقبل وظيفي طويل وخلق فرص داعمة لهم، وتمنى للجميع النجاح والتوفيق فيما يتعلق بدراستهم وخططهم المستقبلية وعبر عن ترحيبه الدائم بجميع المتدربين على اختلاف تخصصاتهم.

من جهتها، قالت مديرة إدارة الموارد البشرية في الفندق سمر عياد: إن استمرارية المشاركة ببرنامج لوياك يوفر دوما الفرصة للشباب الكويتي الموهوب ويمدهم بالخبرات العملية والواقعية خلال فترة دراستهم الأكاديمية. ومن شأن هذه الفرصة أن تزودهم بالقدرات اللازمة لتعزيز فرص نجاحهم مع بداية حياتهم المهنية.