ككل عام، شاركت Chopard في مهرجان الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات لجوائز العام، وقد تأسست Chopard عام 2005 وتحتفل حاليا بعامها الثالث عشر حيث تهدف إلى عرض أفضل الساعات والمجوهرات.

وهذا العام فازت ميسون تشوبارد بـ 3 جوائز للفئات المبينة أدناه كأفضل مجموعة مجوهرات ملونة: ريحانة لفز تشوبارد هاوت جولاري عقد 18 قراط ذهب وردي وتيتانيوم مع ياقوت أحمر وبرتقالي وأصفر وياقوت أزرق، اسبنيلز وتسافوريتيز مختلف الأحجام وخرز وأزره وخرز مزخرف وفيروزي (14 قراطا) وكبوشن فيروزي بإجمالي يزيد على 45 قرطا.

مجموعة من الأقراط والأساور

أفضل مجموعة من المجوهرات الحمراء: مجموعة حريرية، ومجموعة السجاد الأحمر هذه من الأقراط هي مجموعة بها ستة عناصر أساسية بإجمالي 146 قرطا ونقدم فائض الشكر للخبراء المحترفين، وتمثل هذه المجموعة 3 أنواع مختلفة من الأقراط ما يعكس شخصية مختلفة من خلال التصميم الرقيق المتنوع للماس والزمرد الأبيض والأقراط والخواتم المناسبة.

ومجموعة من ساعات كرونوغراف: إل يو سي بربشيوال كرونو، حيث تعكس مجموعة ساعات إل يو سي بربشيوال كرونو الجديدة من خلال عناصرها الجديدة الحصرية من حيث البلاتنيوم الموجود بها مع التحديد الزمني الدقيق مع وجود رزنامة دائمة إبداعية رقيقة مزودة بأحدث الطرز والتكوين في العالم لساعات هاوت الفاخرة والـ 20 قطعة من ساعات إل يو سي بربشيوال كرونو هي مجموعة محدودة مخصصة للرجل العصري المتميز كما أنها توفر خيارات استثنائية.

وتعتبر تشوبارد عائلة مملوكة لشركة تركز بشكل جوهري على المثالية والإنتاج المتكامل والمراحل التي تمر بها في صناعة ساعات إل يو سي وطرز المجوهرات النفيسة عالية القيمة هي كل ما يتم أداؤه في مواقع إنتاج تشوبارد المختلفة داخل جنيف وفلورير. ويمكن القول ان الحركة والديكور وتصميمات المنتج وانصهار وختم وصياغة الذهب في حالات مختلفة والحركة والقطع والأساور، وكذلك الصناعات اليدوية التقليدية للزينة والمعالجة السطحية وصناعة الأحجار الكريمة والتلميع والتجميع والتعديل ورقابة الجودة هي جميعها من العوامل المطبقة من قبل تشوبارد في الداخل وتلعب دورا حيويا في صناعة ساعات إل يو سي أو إبداع المجوهرات العالي.

احتفال العائلة المنبثق من الرؤية التفسيرية

استجابة إلى هذا الاتجاه الراقي، أضاف كيري فريدريك قائلا: ان رؤية عائلتنا واتجاهها نحو التميز يتبين مما حصدناه من جوائز وهذه هي الحقيقة المدهشة للعائلة والامتياز التفسيري للوضع الذي نتمتع به.

لعل من القرارات الحاسمة أن تتميز بصفة يومية عن طريق تحقيق أحلامها التي وضعتها العائلة المخططة لرفع سمعة تشوبارد كي تصبح بين فئات الشركات المميزة بأحدث العروض العالمية ومن أفضل صانعي الساعات والمجوهرات النفيسة وهي تستفيد يوميا من الموهوبين من أفراد العائلة المختلفين ورؤى القدامى ذوي الروح البناءة وكارولين سكيفيل التي لاقى إبداعها تقدير تشوبارد كصائغ مجوهرات وكارل فريدريك سكيفيل اللذين يتمتعان بخبرة أمدها 20 عاما مكنا تشوبارد من بناء تراثها التاريخي وتبوؤ مركزها بين أفضل صانعي الساعات.