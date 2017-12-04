قدم بنك الكويت الوطني دعمه لجمعية بوابة التدريب العالمـيــة TGI كشـريـــك استراتيجي في احتفالها الثامن بمناسبة اليوم العالمي للأفراد ذوي الإعاقة، وذلك إيمانا من البنك بأن هذه الفئة جزء لا يتجزأ من المجتمع، والتزاما منه تجاهها كإحدى أولوياته في إطار المسؤولية الاجتماعية.

وتزامن هذا الاحتفال مع الاحتفال العالمي بيوم الإعاقة، وقد جرى تنظيم معرض استمر لمدة ثلاثة أيام في مجمع الأفنيوز ـ المرحلة الثانية من 1 ولغاية 3 الجاري.

وخصص المعرض ركنا خاصا للفنانين الموهوبين من ذوي الإعاقة لعرض رسوماتهم وركن خاص بالتصوير الفوتوغرافي لمحترفين من ذوي الإعاقة إلى جانب ركن خاص بقراءة قصص الأطفال والتلوين والأعمال الفنية للأطفال، حيث جرى توزيع قصة «عبدالله ينتصر» التي أصدرها البنك لدعم أطفال السرطان، إضافة إلى ركن تعلم لغة الإشارة وطباعة الأسماء بأحرف «برايل»، ويعود ريع أعمال هذه الأنشطة مجتمعة إلى بوابة التدريب العالمية، وذلك.

وفي هذه المناسبة، أكدت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر التزام البنك الوطني بدوره الاجتماعي في دعم الفعاليات الإنسانية والتعليمية، معربة عن شكرها لبوابة التدريب العالمية على حملتها ودورها التوعوي والداعم لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال العديد من البرامج الهادفة التي توفرها لهم لتشجيعهم على إطلاق مواهبهم.

وأشارت المطر إلى أن رعاية البنك الوطني ودعمه لهذه المناسبة يأتي انسجاما مع رسالة البنك الاجتماعية التي تسعى إلى دعم كل شرائح المجتمع وتحديدا ممن لديهم احتياجات إضافية، وذلك مع الحرص على تزويدهم بالدعم النفسي والاجتماعي المطلوب لتنمية قدراتهم وإطلاق مواهبهم ودمجهم في المجتمع ومنحهم المكان الذي يستحقونه كشركاء أساسيين في التنمية الاجتماعية.

وأضافت المطر أن هذه المبادرة تضاف إلى سجل الوطني الحافل في مجال دعم ورعاية الأنشطة الاجتماعية، وهي جزء من التزامه الاجتماعي الذي يرتكز على التواصل الدائم مع المؤسسات الخيرية والإنسانية لتمكينها من أداء رسالتها على أكمل وجه، إضافة إلى تعزيز ثقافة العمل الاجتماعي وخدمة المجتمع الكويتي.