أعلنت شركة فيجور إيفينتس بإقامة المعرض والمؤتمر الأول لإنترنت الأشياء في الكويت والذي يدعمه ويرعاه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وبرعاية أوريدو بيزنس ويقام بالتعاون مع IoT Asia. يقام المؤتمر في الفترة من 19-21 ديسمبر 2017 في قاعة بدرية بفندق الجميرا بالكويت.

يهدف المؤتمر إلى عرض وتقديم آخر التطورات في عالم التكنولوجيا والطرق والوسائل التي من شأنها استخدام وتطبيق إنترنت الأشياء في أتمتة المنازل والمدن (المنازل الذكية والمدن الذكية) كما يقدم موضوعات مثل الإنترنت الصناعي والحكومات الذكية وتطبيقات الهواتف الذكية وموضوعات أخرى.

المعرض والمؤتمر الأول لإنترنت الأشياء والذي يعد منصة الانطلاق لاحتمالات واسعة في ثورة الـ IoT. ويعتبر المؤتمر في نسخته الأولى محطة تحول في صناعة الـ IoT حيث يرصد التحديات والفرص الممكنة في هذه الصناعة.

ويتحدث في المؤتمر أكثر من 13 متحدثا وخبيرا في هذا المجال عن أهم الموضوعات التي تتناولها صناعة

الـ IoT كما يقدم المؤتمر خطوات وتطبيقات واعدة في هذا المجال محليا وعالميا.

ويشارك في المؤتمر الشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال من جميع القطاعات في الكويت ويشارك أيضا القطاع الحكومي، حيث يقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدعوة جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية. كما تمثل شركة اوريدو الراعي للمؤتمر قطاع الاتصالات في المؤتمر.

وتشارك الكثير من الشركات مثل اوريدو وكواليتي نت وفاستيلكو وبهمن وأوراكل وتعرض كل منها الحلول والخدمات المتعلقة بإنترنت الأشياء والرؤى المستقبلية نحو نقلة نوعية لهذه الصناعة في يومي المعرض.