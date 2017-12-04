يفتتح غدا الفرع الأول لـ «تيراميكسو كافيه» الذي يتميز بتخصصه في إنتاج وابتكار الحلوى الإيطالية بنكهات جديدة وعصرية تستحق التجربة، حيث يقام حفل الافتتاح ما بين السابعة مساء حتى الساعة التاسعة، وذلك في مجمع الصالحية بميزانين 2 محل رقم B30، ويشهد الافتتاح عدد من رجال الأعمال وأعضاء مجلس الأمة ونشطاء السوشيال ميديا، بالإضافة للحضور المميز لميديا الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة تيراميكسو كافيه، بدر الأربش: «يتميز تيراميكسو كافيه - الصالحية بإنتاج الحلوى الإيطالية الشهيرة «التيراميسو» بنكهاتها الجديدة، بجانب ألذ المشروبات الكلاسيك المنوعة من قهوة الأربيكا المستوردة خصيصا من الغابات البرازيلية، و«بي نت بتر» التي تشعرك حقا بقرمشة الفول السوداني، و«سولتد كراميل» الذي يمتزج فيه طعم الملح البحري بحلاوة الكراميل الذائب وسحرها الذي لا يقاوم، كما جمع تيراميكسو التوت البري البكر مع الفراولة الموسمية في «الراسبيري» الذي يعطي إحساسا بالانتعاش بعد عناء يوم طويل».

وأشار الأربش إلى أن تيراميكسو يضيف النكهة العربية الأصيلة المصنوعة من التمر البرحي والممزوجة بعبق القهوة العربية الأصيلة، المحضرة مع التوابل بروائحها الزكية من الهيل والقرنفل والقرفة التي تستحق المغامرة، أما «دارك شوكولات» والتي صنعت من أفخر أنواع الشوكولاتة الداكنة من الاكوادور، لتلتقي بكريمة التيراميسو المميزة فتصنع قطعة فنية من الشوكولات والكريمة، وبالنسبة للجوهرة النادرة لتيراميكسو فهي «كلاسيك ترى ليتشي» وهي عبارة عن خليط من الصلصة تمنحها قواما هشا يذوب بالنظر قبل الأكل، وعند امتزاج طعم ماء الزهر ورائحة ماء الورد الفواح ينتج تيراميكسو «فستق تري ليتشي» الذي يقدم بالكريمة الخاصة مع الفستق الحلبي الطازج الغني عن التعريف.

واختتم الأربش قائلا: «تأتي مفاجأة «تيراميكسو كافيه» التي تلائم كل المناسبات الخاصة وهي حلوى «التيراميسو الملكي» بالنكهة الإيطالية الشهيرة، متوجة ومزخرفة بقطع من أوراق الذهب عيار 22 القابل للأكل، والتي تقدم مع أجود أنواع الشوكولاتة البلجيكية الفاخرة في طبق من الكريستال الإيطالي المطلي بالذهب».