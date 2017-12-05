في إطار الفعاليات الإنسانية المرتبطة بحملة «هون عليهم»، هذه الحملة المبتكرة التي كان البنك التجاري قد أطلقها منذ ما يزيد على 6 سنوات وحازت جائزة المشروع الاجتماعي الرائد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016، قام فريق العلاقات العامة بالبنك بترتيب زيارات لمواقع عمل عمال التنظيف والبناء.

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص البنك الدائم على الاهتمام بهذه الفئة وتوزيع الملابس الشتوية على العمال بمناسبة دخول موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بما يساعد على تلافي إصابتهم بأي أضرار صحية قد تلحق بهم من جراء أي موجات برد تتعرض لها البلاد.



وفي هذا السياق صرحت مساعدة المدير العام بإدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع قائلة: «لقد قام البنك بتنظيم هذه الزيارات بهدف توزيع الملابس الشتوية على عمال التنظيف والبناء في مواقع عملهم ضمن الفعاليات المعتادة لحملة «هون عليهم»، وفي إطار أنشطة المسؤولية الاجتماعية للبنك ورسالته الهادفة إلى خدمة كل فئات المجتمع».



وبينت الورع أن حملة «هون عليهم» المكرسة لمد يد العون والمساعدة لعمال التنظيف والبناء تأتي تقديرا من البنك لهذه الفئة نظرا لما يقومون به من جهود في حماية البيئة والمحافظة على النظافة العامة في الشوارع، حيث تحتم عليهم طبيعة أعمالهم التواجد في الشوارع بأجواء مناخية تكون قاسية بعض الشيء، إما شديدة الحرارة في فصل الصيف أو شديدة البرودة في فصل الشتاء، وهو ما دفع البنك إلى توزيع الملابس الشتوية وبعض المستلزمات والهدايا عليهم خلال عملهم في الشوارع في ظروف جوية متقلبة.

وأكدت الورع أن البنك التجاري، ومن خلال برامج المسؤولية الاجتماعية الشاملة والمبتكرة، أرسى مفهوما جديدا لدعم ومساعدة فئات عديدة من المجتمع، مبينة أن حملة «هون عليهم» مستمرة من خلال أجندة تهدف إلى ترتيب زيارات للأماكن التي يتواجد فيها عمال النظافة والبناء، وذلك في إطار مساعي البنك الدائمة الى مد يد العون والمؤازرة لفئات المجتمع كافة.