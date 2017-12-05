أطلق لولو هايبر ماركت، الزعيم الإقليمي المسلم به في مجال تجارة التجزئة، عرضه الترويجي السنوي «استعد للشتاء»، الذي يقدم ملابس الشتاء الأكثر عصرية وراحة بأسعار خاصة جدا.

ويتضمن العرض الترويجي الشتوي لـ 2017، الذي يقام في وقت واحد في جميع منافذ لولو هايبر ماركت في الكويت، مجموعة واسعة من الملابس الشتوية والاكسسوارات الأنيقة لجميع الأعمار، وهو مصمم لإبقاء من يرتدونها في حالة دفء وراحة طوال أشهر الشتاء الباردة المقبلة.

وتشمل العروض الحصرية المتوافرة خلال العرض الترويجي الخاص «استعد للشتاء» ليس فقط الملابس الشتوية الأنيقة ولكن أيضا أحذية الطقس البارد الأنيقة وغيرها من الإكسسوارات الشتوية، من بين أفضل العلامات التجارية التي تقدم جودة لا مثيل لها من ملابس الشتاء بأسعار لا تقبل المنافسة أسماء معروفة مثل كورتيجياني، ديباكر، إيتن، جون لويس.

ومن بين قطع مجموعة الملابس الشتوية عدد من البذل الأنيقة والجواكت والسترات المصنوعة من الصوف المحبوك والسترات الصوفية والملابس الداخلية واكسسوارات الملابس الشتوية التي تجمع بين القدرة على تحمل التكاليف والأسلوب الأنيق، ويمتد هذا العرض الترويجي أيضا ليشمل مجموعة واسعة من ملابس الأطفال الدافئة والملونة غير الرسمية والأنيقة في نفس الوقت، مما يتيح لطفلك أن يرتدي الأزياء الأنيقة بفخر أثناء المشاركة في الأنشطة المليئة بالمرح وكل ذلك بأسعار معقولة.

وقد بنى لولو هايبر ماركت قاعدة العملاء القوية والمخلصة التي تواصل التوسع بمرور السنوات، ويستند ذلك أساسا إلى خلفية تزويد المتسوقين بمنتجات ذات جودة عالية بأسعار معقولة جدا، تجعل العروض الترويجية مثل «استعد للشتاء» أي زيارة إلى لولو هايبر ماركت تجربة تسوق ممتعة وبأسعار معقولة.