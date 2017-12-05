في إطار مسؤوليتها الاجتماعية والتزامها بخدمة المجتمع والاهتمام بدعم ابناء الكويت، شارك معرض الكويت الدولي بفعالية باحتضان بطولة اختراق الضاحية للمرحلة الابتدائية بنين لمدارس منطقة حولي التعليمية ضمن أنشطة وزارة التربية الخارجية، والتي اقيمت صباح امس ولمسافة 2 كيلومتر على المضمار المؤقت في ارض المعارض الدولية بمشرف، حيث تنافست 19 مدرسة على الفوز باللقب.

وأشرف على تنظيم السباق قسم التربية البدنية في مدرسة عبدالله خلف الدحيان ومدرسة جاسم الابراهيم، وتم بإشراف وحضور كل من الموجه الفني وانطلاقا من دور شركة معرض الكويت الدولي في تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية ولما يلعبه احتضان مثل هذه البطولات من أهمية كبرى في تعزيز روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، حيث جرى السباق ضمن اجواء تنافسية مفعمة بالمرح والأهازيج والاغاني الكويتية الشعبية لتعزيز ودعم الرياضة الوطنية بين أبنائنا ومجتمعهم بالتفاعل الايجابي بين جميع ابنائه وبكل اطيافه ضمن بيئة اجتماعية آمنة محصنة وسليمة.

كما شارك في تنظيم السباق أيضا مجموعة من معلمات وزارة التربية اللواتي لعبن جميعا دورا مساندا بإشرافهن على مواكبة السباق من بدايته حتى نهايته، تتقدمهن المشرفات رؤساء اقسام التربية البدنية وعلى رأسهن: مريم العسعوسي وسارة غضنفري وعليا المياس وجاسم الإبراهيم.

في نهاية السباق، اختتمت البطولة بتوزيع الكؤوس والجوائز على المراكز الثلاثة الأولى، وتقليد الدروع والميداليات للمدارس الفائزة والمشاركة، وتكريم الموجهين المنظمين والجهات المساندة والحاضنة لهذه البطولة.