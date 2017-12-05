نظمت شركة ميداس العالمية للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م، حفل اطلاق منتجها الجديد GLASBORD بالاشتراك مع شركة كرين كومبوزيتس العالمية.



وجرى الحفل في فندق سيمفوني ستايل بحضور كل من كمال جميل نائب رئيس شركة ميداس، مارك يوسف رئيس شركة كرين في الشرق الأوسط وأفريقيا، سفيان زيتون المدير الإقليمي للمبيعات في شركة كرين كومبوزيتس، محمد الشنطي مدير المبيعات ـ ميداس، وأكرم محيو مدير العلامة التجارية ـ ميداس، إضافة إلى عدد كبير من العاملين في الشركتين وضيوف من الشركات والمصانع المعنية بالمنتج، ورافق الحفل ورشة عمل بينت للحضور كيفية ومدى سهولة تركيب واستخدام المنتج الجديد.

وأعلنت ميداس عن شراكتها مع شركة كرين كومبوزيتس العالمية في السوق الكويتي، وتعد الشركة رائدة في مجال تصنيع الألواح الزجاجية المدعمة بالفايبر وبالبلاستيك التي يتم استخدامها على نطاق واسع في مجال البناء، والمرافق والمعدات المعاد تصنيعها وفي النقل.

وقال مارك يوسف، رئيس شركة كرين في منطقة الشرق الأوسط إن «شركة كرين كومبوزيتس هي شركة كرين (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس- كر)، وهي شركة مصنعة متنوعة للمنتجات الصناعية ذات التصميم العالي.

تأسست شركة «كرين» عام 1855، وتقدم منتجات وحلولا للعملاء في مجال معالجة المواد الهيدروكربونية والبتروكيماوية والكيميائية وتوليد الطاقة والدفع غير المراقب والتسويق الآلي والفضاء والإلكترونيات والنقل وغيرها من الأسواق، وتعمل ضمن 4 قطاعات هي: التعامل مع السوائل، الدفع وتجارة التقنيات، الفضاء والإلكترونيات والمواد الهندسية.

من جهته، قال سفيان زيتون المدير الإقليمي للمبيعات في شركة كرين كومبوزيتس: «قامت شركة كرين كومبوزيتس باتخاذ القرار الاستراتيجي في عام 2015 لإدخال GLASBORD للتغطية على الجدران والأسقف أو كما تعرف بـ«إف أر بي» مع فيلم سورفسيل، وهي بمنزلة حل متطور يوفر الحماية الشاملة والمقاومة للخدوش، ونظرا لتركيبتها الفريدة من نوعها فإن ألواح سورفسيل لا تسمح بتسرب التربة أو البكتيريا على الجدران أو الأسطح وهو ما يجعل تنظيفها أسهل 10 مرات ويزيد قوة مقاومتها إلى 6 مرات أكثر مقارنة بألواح «أف أر بي» الأخرى وبمواصفات أعلى بكثير من المواد التقليدية العادية مثل السيراميك، الطلاء والبلاستيك.



وأضاف سفيان: «استراتيجيتنا هي بناء شريك محلي قوي من شأنه أن يدعم المستخدم النهائي مع تقديم خدمات ممتازة لمنتجاتنا في كل تطبيق».

إلى ذلك، قال كمال جميل نائب رئيس شركة ميداس «نحن فخورون بالإعلان عن شراكتنا مع كرين كومبوزيتس، وأضاف: «إضافة هذا المنتج الرائع والمهم إلى منتجاتنا الأخرى في قسم المواد المتخصصة يقدم حلولا نوعية للقطاع التجاري والصناعي والصحي وقطاع المطاعم والصناعات الغذائية».

وستوفر ألواح GLASBORD أداء صحيا ومتينا لا مثيل له للجدران والأسقف في المطابخ والمصانع وقطاع تجهيز الأغذية والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدارس والجامعات، وتحد من تكلفة الصيانة، لافتا أن كرين تضمن هذه الألواح لعشر سنوات.